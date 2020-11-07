為何台灣廠商不做韓國泡麵？食客推敲2關鍵：完全沒辦法

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這位網友在 PTT Gossiping 板上PO出一篇「台灣廠商為何不做韓國泡麵」的文章表示，「逛了許多大賣場，韓國泡麵真的一大堆，表示臺灣人很喜歡吃，至少佔了泡麵的三分之一，韓國泡麵一包平均要30塊錢，價格比臺灣本土泡麵高，吃的人、買的人也很多」，原PO隨後也提出心中的疑惑「當然好吃不好吃、喜歡不喜歡是見仁見智，可如果韓國泡麵有一定的市場，那臺灣廠商爲什麼不做？像韓國炸雞流行，臺灣一堆餐廳馬上就跟著做韓國炸雞，可是爲什麼韓國泡麵沒有臺灣廠商要搶著做，有這方面的八卦嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「韓國泡麵要煮很麻煩」、「韓國泡麵有9成都那差不多辣味，沒啥差異性」、「賣得貴又難吃的就是韓國泡麵，進口商定價問題，你要台廠賣台製韓國泡麵...也是很奇怪，台灣有的泡麵也是很貴一堆藝人代言的乾拌麵」，甚至更有常吃泡麵的鄉民推敲，理由有可能是因為「吃情感」和「麵體」，「現在台灣人吃泡麵都是在吃情感的，各種懷念的滋味當廣告主軸，各種千篇一律的味道當主力產品，沒有活力就算了，吃到跟以前味道不一樣的還會去質疑廠商的味覺，總是會有人說『跟以前味道差好多...』，這樣要廠商怎麼進步呢？」、「海鮮口味的加料煮不錯吃，喜歡韓國泡麵的粗度，但要用煮的就是麻煩了點」、「韓國泡麵難吃的要死，說真的那個麵條是不是要用煮的阿」、「韓國的泡麵，我泡起來覺得麵條都不會爛」、「韓國泡麵整體比較不油」。（編輯：王柏文）