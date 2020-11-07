照顧偏鄉醫療 蘇貞昌：編列10億經費留住偏鄉公費醫師
照顧偏鄉醫療 蘇貞昌：編列10億經費留住偏鄉公費醫師
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-07 16:04:44
行政院長蘇貞昌今（7）日下午出席「第73屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」，他除了感謝全體醫護人員在防疫期間的付出，為了照顧偏鄉醫療，蘇貞昌也提及，行政院編列10億經費，要留住偏鄉公費醫師。蘇貞昌鼓勵公費醫師不要急著退休，還拿自己的光頭開玩笑說「頭髮比院長多的不可以退休」。
蘇貞昌致詞時說，當全世界受到新型冠狀病毒肺炎疫情的衝擊，台灣還能舉辦大型活動，正如時代雜誌介紹的，台灣防疫世界第一，是亂世中的福地，台灣能做到這樣，最要感謝全體人民支持政府，以及第一線全體醫護人員的付出，蘇貞昌還兩度鞠躬向醫界致謝。蘇貞昌表示，他小時候家境困難，大舅就是屏東的名醫，如果不是大舅照顧，一大群孩子要長大很困難。醫生視病如親，不分家人親人。在全國防疫工作上，全體醫護人員很了不起。
蘇貞昌說，為了照顧偏鄉弱勢，行政院編列10億經費，讓公費醫生在偏鄉留下來，他也鼓勵要退休的醫生繼續在有需要的地方服務。他拿自己的光頭對衛福部長陳時中開玩笑喊話說：「建議陳部長，加一款，頭髮比院長多的不可以退休」。最後蘇貞昌表示，台灣不只防疫被看見、被肯定，也最健康、最安全、最幸福的國家。