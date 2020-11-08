安倍晉三評美國大選　稱美日關係強固不變

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安倍說，4年前美國總統選舉結果揭曉前，很多人評估民主黨候選人、前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）會大勝，結果川普獲勝。這次總統大選，黨派對立、價值觀的對立比上次更明顯，是一場勢均力敵的選戰。
對於川普陣營想訴諸法律分勝負的作法，安倍說，2000總統選舉時，因為佛羅里達州選票問題，共和黨候選人布希（George W. Bush）與民主黨的高爾（AlGore）進行法庭戰。這次郵寄投票成為焦點，川普在投票前已對此表示有疑慮，或許是訴訟大國美國的特徵。
記者提問，美國若持續陷於混亂，是否會出現敵對勢力對美、日等同盟國做出挑戰。安倍表示，美國總統不僅是美國、也是自由主義陣營的領袖，如果因總統選舉而混亂，對同盟國和志同道合的國家而言將造成負面影響。
拜登在前總統歐巴馬執政時（2009-2017年）擔任副總統，安倍曾與拜登見過幾次面。
安倍說，自己在第一次執政（2006-2007年）後訪問美國時，曾與拜登長時間會談，感覺拜登是位落落大方的紳士。拜登曾是很資深的聯邦參議員，人際關係好。由於當時的總統歐巴馬擔任國會議員的經驗較淺，所以國會對策交由拜登處理。
「自由且開放的印度太平洋」構想是安倍晉三擔任首相時的倡議。記者問：「歐巴馬政府採親中政策，若拜登執政，是否會影響到強固的美日關係及自由且開放的印太構想？」
安倍回答，不論是美國的共和黨或民主黨都知道強固的美日關係不僅是對日本，也對美國有利，讓強固的美日關係向上發展的態度應該不會改變。此外，不僅是美國白宮，包括國會在內，自由且開放的印太構想已成美國整體的戰略，這也不至於改變。
以前美國民主黨執政時，在通商貿易談判上，對日本採取較嚴格的立場。拜登在競選期間曾主張要對企業與富豪加稅，將投入巨款因應氣候變遷等環保議題，「這是否會對日本經濟造成影響？」
安倍說，今年一月美日已完成貿易協定簽署且已生效。拜登這些選舉政見是否對日本經濟造成影響，需看美國新政府未來採行何種政策。目前美國受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響很大，日本還需審慎觀察美國的動向，不用急著判斷。
拜登在競選期間曾主張美國應重新協商加入跨太平洋夥伴協定（TPP）。
記者問及「美國是否重返TPP」時，安倍表示，歐巴馬執政時期，美國國會民主黨籍議員反對TPP，共和黨籍議員基本上同意，但共和黨籍總統川普反對TPP。美國是否重返TPP，端視美國新國會的結構。
對於美日關係，安倍說，期盼首相菅義偉早日與美國總統舉行高峰會談。之前聽說菅義偉9月就任後，首度與川普舉行電話會談時兩人相談甚歡。他認為即使是拜登當選總統，也會與菅義偉建立良好關係。
安倍因舊疾潰瘍性大腸炎復發，8月28日宣布請辭首相，9月16日交棒給菅義偉。問到健康狀況時，安倍表示，新藥很有效，今後每週用藥一次，用藥幾次後就可結束療程。卸任首相後，這兩個月來盡量平靜過日子，正漸漸重啟活動，將基於支持菅義偉政府的立場去做。（編輯：郭中翰）1091108