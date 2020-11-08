李克強河南探訪保障房住戶　再聚焦中低收入問題

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報導指，鄭姓居民一家4口三代原先住在沒有供水、排水系統的棚戶房，家中只有12平方公尺（約3.6坪）大。2年前搬進了59平方公尺的保障房。鄭姓居民指兩者條件「簡直一個天上，一個地下」。
報導引述李克強表示，衣食住行是老百姓最基本的生活需求，安居才能樂業；並強調，保障房是改善中低收入困難群眾居住條件的重要途徑。
李克強說，保障房建設既可改善民生，還可促進發展；又指相關房屋要保障品質建設和公開透明分配。
公開資料顯示，保障房是中國政府提供給城鎮低收入家庭的政策性住房。保障房包括兩限（限房價、限套型）商品住房、經濟適用住房、政策性租賃住房，和廉租房。這些房屋在供應對象、建造標準、售價和租金上都有一定準則。
李克強近期的發言經常聚焦在中低收入群體處境上。5月時他在中國13屆全國人民代表大會閉幕記者會上指，中國有6億中低收入民眾，月均收入在人民幣1000元左右；並指這樣的收入「在一個中等城市，可能租房都困難」。
由於中國正宣示要「全面脫貧攻堅」，建成「小康社會」，李克強上述說法一度引發討論。
之後，李克強6月在山東考察時提出要發展「地攤經濟」，指這是就業職位的重要來源。但隨後有不少部門和官媒提出相反意見。
他7月巡視貴州時，也指當地政府可支持企業利用閒置廠房擴大生產，提供農民工就業機會。（編輯：沈朋達/吳柏緯）1091104