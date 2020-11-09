美選後美中台關係重新布局　陳明通：中國統一進程不變

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美選後美中台關係重新布局　陳明通：中國統一進程不變

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-11-09 09:37:24｜update2020-11-09 09:37:53

陳明通
▲美國大選變天，陸委會主委陳明通赴立法院就美選結果對兩岸影響進行專案報告。　（圖／取自國會直播）
美國總統大選，拜登（Joe Biden）確定當選，在競選時，台灣輿論擔心他和中國關係良好，上任後恐改變美中台現況。陸委會主委陳明通今（9）日受訪時表示，個人因素會可能會影響，但美中台之間的結構性因素不變，北京對台的政策一直都是以統一為基調，不會因為美國總統換人改變。
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陸委會主委今日上午出席立法院，報告業務概況，並就「美國大選對兩岸關係之影響」進行專題報告。會前問及拜登當選後，中國是否會加大統戰力道？陳明通說「從主要脈絡去思考，特別是中共近期的動作，他有他的政治預程。」
在業務報告時，陳明通再次強調，「我們觀察中共會持續施壓，逼迫台灣接受一中框架，中共視台灣為中美關係的核心，會持續阻絕美國對台海議題的涉入。」
陳明通也指出，不管是民主黨、共和黨，都是台灣政府的合作夥伴，蔡政府會持續強化台美關係，美國是我國維護台海和平最重要的夥伴，「呼籲對岸以務實理性的態度，放棄強加於人的政治框架，促進兩岸良性互動。」
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