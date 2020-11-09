廣編／吃貨衝一波　Global Mall桃園A8美食新櫃紛登場

迎接即將來到的聖誕佳節，看準長庚醫院商圈以小家庭或通勤客居多，Global Mall桃園A8近期積極改裝，繼10月底日本時尚眼鏡品牌JINS新型態體驗店開幕，11月更有多個新櫃進駐，包括即日起登場的韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」、11月中即將開幕的華泰大飯店旗下全新品牌「華漾DimSum港式飲茶」首店登場，還有新竹超人氣「春上布丁蛋糕」快閃，不能出國，也能品嚐道地韓式、港味及在地古早味美食。

我是廣告 請繼續往下閱讀

歡慶開幕，「兩餐」即日起至11月8日推每日前50名享5折優惠，50名後則享8折優惠，不到9點即吸引百人排隊；11月9日至30日持學生證、林口長庚職員證可享用餐9折；華泰大飯店旗下全新品牌「華漾DimSum港式飲茶」首店則預計於11月中開幕，推雙重好康，開幕前十天不僅將推出招牌港點「水晶鮮蝦餃」內用限量免費嚐鮮，還可享滿千送百。除了異國美食，還能品嚐古早味「春上布丁蛋糕」，11月15日前快閃，推任選三顆蛋糕9折。

韓式美食控衝一波 「兩餐」登場 推限定5折年糕火鍋吃到飽





韓國辣炒年糕知名品牌「兩餐」，主打299元韓式年糕火鍋吃到飽，無限供應多種年糕、麵條、火鍋配料及炸物等，可以同時品嚐年糕火鍋及炒飯，為高CP值吃到飽餐廳，即日起以二代店姿態進駐Global Mall桃園A8，店內風格明亮清爽，中島吧檯上可以一次夾取韓式炸雞、炸海苔捲等熟食，或是各式韓式年糕、關東煮等。





歡慶開幕，「兩餐」推11月超值多波段優惠，即日起至11月8日每日前50名享5折優惠，50名後則享8折優惠；11月9日至30日持學生證、林口長庚職員證享用餐9折。





百元享港點 桃園A8「華漾DimSum」港式飲茶首店11月中登場 招牌鮮蝦餃免費嚐鮮





想品嚐現包現蒸、傳統道地熱呼呼的港點，華泰大飯店旗下全新品牌「華漾DimSum」港式飲茶首店即將於11月中登場，多樣化且小份量港點一次滿足，彷彿一秒置身香港。歡慶開幕將推雙重好康，開幕前十天午、晚餐期前15組內用貴賓可享招牌港點「水晶鮮蝦餃」乙份（價值148元，限當日兌換完畢)，內用顧客還可享滿千送百。





必點招牌包括「水晶鮮蝦餃」，晶瑩剔透的水晶皮中包裏完整蝦仁，飽滿彈牙；「招牌揚州炒飯」港式叉燒肉結合飽滿鮮蝦仁，搭配粒粒分明炒飯，香氣撲鼻；爆漿「奶黃流沙包」混合著鹹蛋黃、奶油，撲鼻濃郁奶蛋香氣，單道點心平均108-158元，百元就能品嚐道地港味。





古早味下午茶 超人氣「春上布丁蛋糕」快閃 享空氣感蛋糕





來自新竹，超人氣的「春上布丁蛋糕」，即日起至11月15日快閃Global Mall桃園A8，全系列五款美味一次到齊，包括經典原味、濃郁巧克力，推薦價100元，還有吃得到黑糖顆粒的黑糖蛋糕，推薦價110元，想來點不一樣的，選期間限定伯爵紅茶蛋糕、起司布丁蛋糕，蓬鬆口感搭配清香茶香或是香濃起司，推薦價120元起，口感鬆軟綿密又Q彈，最適合，快閃期間任選三顆享九折優惠。





「兩餐」





Global Mall桃園A8 2F





開幕優惠：





即日起至11月8日每日前50名享5折優惠，50名後則享8折優惠。





11月9日至30日持學生證、林口長庚職員證享用餐9折。





收費方式：成人每人299元，兒童150元











「華漾DimSum」港式飲茶





Global Mall桃園A8 2F





開幕日：11月中





開幕優惠：





開幕前十天於午、晚餐期，前15組內用貴賓可享開幕好禮「水晶鮮蝦餃」一份（價值$148，限當日兌換完畢)。





開幕前十天所有內用顧客可享滿千送百活動，100元優惠券期限為2020/12/30前，限華漾環球桃園A8店使用。











「春上布丁蛋糕」





Global Mall桃園A8 2F





快閃期間：即日起至11月15日

優惠：任選三顆享九折優惠