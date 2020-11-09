十三行飲酒Bar特展移師臺中 19世紀酒器至今仍大賣
十三行飲酒Bar特展移師臺中 19世紀酒器至今仍大賣
記者陳問荷/台中報導
calendar_today2020-11-09 18:10:00
「飲酒Bar—亞洲酒文化特展」今年上半年首度於新北市八里區十三行博物館展出，引起轟動，104天的展期中仍吸引超過4萬人次參觀，為嘉惠更多民眾，特別移師臺中文化部文化資產園區「藝文展覽館」展出，展期自即日起至110年2月28日，免費入場，歡迎民眾踴躍參觀。
「飲酒Bar—亞洲酒文化特展」匯集十三行博物館、國立歷史博物館及中央研究院民族所典藏的亞洲酒器及相關文物近60組件，展品中更包括來自西域的唐代夜光杯、屏東來義古樓部落的排灣族連杯，以及八里下罟坑遺址的歐洲酒瓶，這些酒器可看出不同年代、不同人群獨特的酒文化及美學觀與工藝精髓，可說是耐人尋味。十三行博物館館長陳春蘭表示，飲酒文化與各族群文化息息相關，在八里、林口交界的海岸，罕見發現19世紀盛裝歐洲薑汁啤酒及琴酒的黃釉瓷瓶，顯示當時的北臺灣即與國際往來，值得一提的是，這些酒器竟然仍在現今市面上大量流通，顯見飲酒文化傳承與保存有力。
文化部文化資產局局長施國隆表示，文化資產園區原來即為酒廠，園區的各個角落與氛圍具有濃濃的「酒味」，極度適合推出「飲酒Bar—亞洲酒文化特展」，尤其結合聲光效果的多項主題互動遊戲，也是這檔展覽的亮點，其中最受小朋友歡迎的就是「酒池互動遊戲區」，金黃色的球池有如啤酒氣泡，帶來陣陣清涼的感受。
「飲酒Bar—亞洲酒文化特展」即日起至110年2月28日在文化部文化資產園區「藝文展覽館」展出，更多資訊請至十三行官網查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！