廣編／露天拍賣雙11當天「全面免運」　消費再抽iPhone12

每年必搶雙11，電商搶商機，民眾搶優惠！東森購物、蝦皮、露天、Yahoo奇摩、PChome等各大平台不斷祭出免運和優惠劵等多項好禮，如今雙11購物節進入倒數階段，其中，露天拍賣推出地表最強購物金，「免運+折扣碼」好康不間斷，11/10-11/11整點開搶$100元折價券，並在11/11強打超商不限消費金額『全面免運』，且當日限定時段再享$60元好康，免運再折抵，堪稱全年最殺！ 不只如此，雙11當日消費不限金額使用指定超商取貨付款者，就有機會抽中今年搶翻天的Apple iPhone12，另外11/10-11/11於海內外指定賣場使用Pi錢包結帳付款，再享最高11%的P幣回饋，多重優惠只在露天拍賣！

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露天拍賣今年推出多個時段的優惠折扣，讓民眾隨時上線都有好康可搶！也可以事先物色好目標，時間一到，準時開搶！首波開搶百元折扣碼共分為兩個階段，分別是11/10與11/11限時開搶，最低$1元即可結帳，使用免運券再享免運優惠！雙11當日好康更是加碼不斷，消費不限金額指定時段享$0元免運，限定時段結帳再享$60元優惠折扣，搭配免運一起使用，多重折扣讓你用最優惠的價格帶走商品。

眾多商品整點下殺，露天拍賣激推不可錯過的購物清單，包括雙11限定超值組合，還有今年剛上市的各項新品優惠輪番上陣，而除了購物外，露天也推出玩遊戲抽大獎，玩遊戲就可抽中Apple iPad Air、Apple Watch Series 6、Dyson三合一涼暖空氣清淨機、GoPro HERO 9、任天堂Nintendo Switch等百萬獎品！本次共有七大品牌一同加入雙11陣容，包括World Gym世界健身房、Readmoo讀墨、GOGOX、CATCHPLAY+線上平台、繼光香香雞、九乘九文具專家及玩具＂反＂斗城等，提供上萬組豪禮優惠，總價值超過百萬，人人都有機會獲得World Gym世界健身房一年會員籍好禮和價值破萬的Readmoo讀墨moolnk Pro 10.3吋電子書閱讀器，最高還有1111張彩票等你拿，就是要你玩越多賺越多！

今年因疫情關係，民眾無法出國旅行，陸續出現『報復性消費』熱潮，適逢年底雙11購物節與週年慶期間，業者看準時機祭出優惠推動買氣，也讓民眾從中獲得更多選擇，多買多賺就趁現在！



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