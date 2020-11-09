川普落選惹台人焦慮？王美惠：民進黨從沒「押寶」

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川普落選惹台人焦慮？王美惠：民進黨從沒「押寶」

記者郭政隆／嘉義報導

calendar_today2020-11-09 18:06:09

民進黨押錯寶？　川普落選惹台人焦慮
▲王美惠立委向陸委會主委陳明通質詢。（圖／王美惠立委服務處提供）
近日全國上下所關心的莫過於美國選戰結果，而拜登8日一宣布當選，許多網軍馬上就在網路上放話，甚至出征美國在台協會粉絲專頁，導致國人對兩岸關係更加擔憂，立委王美惠9日於立法院內政委員會排案審查陸委會、海基會110年度收支預算案中，向陸委會主委陳明通質詢。
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▲陸委會主委陳明通回答王美惠質詢。（圖／王美惠立委服務處提供）
▲陸委會主委陳明通回答王美惠質詢。（圖／王美惠立委服務處提供）
王美惠質詢時提及川普這次落選，讓國人擔心拜登將更加親中，部分有心人士在網路放話，這種行為會讓敵人還沒打來，台灣就自己嚇死自己了，陸委會應多加說明、遏止歪風；陳明通答詢時則說，這4年來台美關係很不錯，許多親台政策不只有共和黨推動，民主黨也有在努力，所以台灣無論跟民主黨或共和黨都是朋友，2016年美國總統大選大家也以為希拉蕊親台，但實際上則不是這樣，民眾應用實際經驗去判斷一個人，而不是只看表面，否則台灣不會進步。
王美惠質詢到面對拜登時代，台灣的因應之道時，陳明通表示，這次的美國總統選戰，無論誰贏都會是台灣的好朋友，而11月的台美經濟對談，未來若拜登政府上任也一定會接續下去，陳明通強調，陸委會對各種情形都有掌握，也有跟相關部會研擬相關策略，對於未來的台美關係，民眾不用擔心。
▲王美惠立委向陸委會主委陳明通質詢。（圖／王美惠立委服務處提供）
▲王美惠立委向陸委會主委陳明通質詢。（圖／王美惠立委服務處提供）
王美惠也強調，民進黨從來沒有「押寶」或支持特定候選人，台灣跟民主黨、共和黨都維持了良好關係，而且，身為執政黨，針對國際局勢可能的轉變本來就要事先準備好每一套因應模式、防患未然，我們只是在履行政府的責任；台灣沒有本錢分裂，在網路上引戰、起鬨是爽一時，對台灣未來發展毫無幫助，台灣面對世界態勢的轉變，只有團結一心、更加努力，我們才能繼續昂首闊步。
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