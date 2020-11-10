房市／租屋族出籠買屋 換屋族賣舊買新 永和交易爆量
房市／租屋族出籠買屋 換屋族賣舊買新 永和交易爆量
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-10 18:30:00
離台北市僅一橋之隔的新北市永和因腹地狹小，房市交易量一向穩定，累計今年前10月交易量創下５年來新高，房市專家分析，與新建案和都更案陸續交屋有關；且低利環境，換屋族和租屋族出籠買屋，同步帶動新舊屋買氣。
根據新北市地政局統計不動產交易移轉資料，新北市永和區今年前10月交易2168棟，較去年同期1681棟相比，增加487棟，不僅居各區之冠，更創5年來新高。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，永和區近期陸續有不少新建案交屋，又因新社區量體大，有助提升交易量；另外，在房貸低利率刺激下，住在永和的長期租屋族紛紛出門看屋，同步帶動新屋及中古屋的買氣。
信義房屋仁愛公園店店長陳明堂指出，今年第一季疫情趨緩後，加上調降利率後，國內房市揚升，不少租屋族趁此時買屋；另外，永和區的居民多數為軍公教人員，也不少於此時換屋。他進一步說明，永和的購屋族群以自住客的比例居多，且買方六成以上是當地居民，也不乏從北市來購屋的台北客等。目前永和主流交易總價約為900至1200萬，以公寓物件較多，次之為1200萬至1500萬、1800萬至2000萬的電梯大樓。