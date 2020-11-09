東北季風發威！北台灣低溫下探16度 梵高最快明轉中颱
東北季風發威！北台灣低溫下探16度 梵高最快明轉中颱
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-09 18:12:05｜update2020-11-09 18:14:29
受到東北季風影響，明（ 9 ）日各地低溫約 18 至 22 度，沿海空曠地區及近山區平地可能下探 16 度，北台灣及宜蘭地區要注意短暫降雨，預估要到周日才會氣溫才會回升。因輕度颱風「艾陶」的高空水氣傳到台灣上空，明日中南部及花東有局部降雨；另一輕度颱風「梵高」最快明日晚間增強為中颱，其外圍環流影響，東北部及東部沿海地區有長浪發生的機率。
氣象局表示，明日東北季風影響，各地早晚低溫大約 18 至 22 度，沿海空曠地區及近山區平地可能下探 16 度，北台灣高溫約 20 至 22 度，其他地區約 23 至 27 度；天氣方面，桃園以北及宜蘭地區不定時有短暫降雨，其他地區雲量多也有局部降雨，外出記得攜帶雨具並適時添加衣物。氣象局預估，周三白天後天氣才會略回升，但台灣附近仍以東北風環境為主，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，宜蘭地區並有局部大雨發生的機率，花東地區也有局部短暫雨，其他地區為多雲，中南地區則有機會看到陽光。颱風動態部分，氣象局指出，輕度颱風「艾陶」距離台灣約 1,400 公里，未來將往西進行到中南半島，其高空水氣傳到台灣上空，明日中南部、東半部雲量偏多並有部分降雨；另一輕度颱風「梵高」未來將往西通過菲律賓，再進入中南半島，最快明日晚間將增強為中颱，其外圍環流影響，東北部及東部沿海地區有長浪發生的機率，至於是否會為台灣帶來水氣，則要到周五後再觀察。