仍不認輸？川普狂發推文點名數州選舉舞弊 賓州再開告
仍不認輸？川普狂發推文點名數州選舉舞弊 賓州再開告
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-10 08:15:57
美國總統川普（ Donald Trump ）至今仍未鬆口承認敗選事宜，美國時間 9 日晚間更於推特上連發數則推文，聲稱「選票的門檻識別被發現較原本預計的大得多」，受影響的選票數量非常大，呼籲外界留意；與此同時，川普陣營也在賓州提起訴訟，控告該州的郵寄選票系統有問題，意圖阻止拜登獲得該州的關鍵 20 張選舉人票。
綜合外媒報導，川普在宣布把國防部長艾斯培解職後不久，隨即又發推文，表示這次合法選票的辨別門檻比預期的「寬鬆許多」，大量選票因此受到影響，要大家持續追蹤進度。接著他點出內華達州，稱該州被發現是個「假選票」的「污水池」，當有關消息被公布時，將會令人非常震驚。在罵完內華達州後，川普又抓出威斯康辛州，認為威州的點票情況「看來非常好」，在法定確認上還需要一點點時間，不久後就會發生。而導致多數外媒宣布拜登勝選的賓夕法尼亞州，川普則指控其「阻止人們觀看大部分選票的點票過程。這在我國是難以想像及非法的。」
雖然這幾則推文有近一半都被推特加上警語，但川普仍不罷休，他在這個「點名系列」的最後一則推文中寫道，「喬治亞州將會大勝，正如選舉日當晚看到的那樣！」
當川普忙著在推特上發文時，他的競選陣營也在當地時間週一於賓州提出訴訟，由白宮發言人麥肯內尼（ Kayleigh McEnany ）代表，指控賓州的郵寄選票系統「缺乏如親自投票程序一般的透明過程及身分認證關鍵」，存在潛藏的選舉舞弊風險，希望法院能停止官方宣布拜登取得該州的選舉人票的腳步。
麥肯內尼在一開始便強調，這場大選還沒結束，還「差的遠」，有關選票準確計算的訴訟剛要開始，誓要為了美國人民的權利而戰。