譚德塞：世界或已厭倦疫情　但疫情不會厭倦我們

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譚德塞：世界或已厭倦疫情　但疫情不會厭倦我們

中央社

calendar_today2020-11-10 14:30:34

▲WHO秘書長譚德塞。資料照。（圖／翻攝自WHO官方推特）
▲WHO秘書長譚德塞。資料照。（圖／翻攝自WHO官方推特）
（中央社日內瓦9日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天呼籲全球民眾持續對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，並警告人們也許已經受夠了對抗疫情，但病毒「不會厭倦我們」。
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法新社報導，譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）今天在世界衛生大會（WHA）致詞時，樂見拜登（Joe Biden）當選下一任美國總統，期許這代表全球能更密切合作以終結疫情。
他說，遵循科學、抵抗對病毒睜一隻眼閉一隻眼的呼籲，對人們來說至關重要。

他說：「我們或許厭倦了COVID-19，但它不會厭倦我們。」

先前因接觸確診患者而自我隔離的譚德塞警告，病毒會尋找並利用人體弱點。

他說：「它（病毒）會找上身體虛弱者，也會尋找並利用其他弱點：不平等、分裂、否認、癡心妄想和刻意裝作一無所知。」

他說：「我們無法與其談判，也無法閉上雙眼，期望它自動消散，它不會理睬政治修辭或陰謀論。我們唯一的希望就是科學、解決方法與團結。」

2019冠狀病毒疾病疫情去年底從中國爆發，迄今已造成全球逾125萬人病故，逾5000萬人染疫。

譚德塞警告，這場疫情已讓世界須重拾「共同使命感」的必要性表露無遺；他表示，這份使命感近年已在不知不覺中遭「被誤導的民族主義和孤立主義浪潮」侵蝕。

「本著這種精神，我們恭賀總統當選人拜登和副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris），我們期待與他們的政府非常密切地共事。」

拜登曾表示，一旦當選，他的政府將扭轉現任總統川普讓美國退出世衛的決定。美國傳統上是世衛最大金援國。
譚德塞說：「我們必須基於相互信任和相互問責重塑領導力，以終結疫情並處理存在於諸多世界問題根源、根深蒂固的不平等現象。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1091110
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