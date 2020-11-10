譚德塞：世界或已厭倦疫情　但疫情不會厭倦我們

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他說，遵循科學、抵抗對病毒睜一隻眼閉一隻眼的呼籲，對人們來說至關重要。
他說：「我們或許厭倦了COVID-19，但它不會厭倦我們。」
先前因接觸確診患者而自我隔離的譚德塞警告，病毒會尋找並利用人體弱點。
他說：「它（病毒）會找上身體虛弱者，也會尋找並利用其他弱點：不平等、分裂、否認、癡心妄想和刻意裝作一無所知。」
他說：「我們無法與其談判，也無法閉上雙眼，期望它自動消散，它不會理睬政治修辭或陰謀論。我們唯一的希望就是科學、解決方法與團結。」
2019冠狀病毒疾病疫情去年底從中國爆發，迄今已造成全球逾125萬人病故，逾5000萬人染疫。
譚德塞警告，這場疫情已讓世界須重拾「共同使命感」的必要性表露無遺；他表示，這份使命感近年已在不知不覺中遭「被誤導的民族主義和孤立主義浪潮」侵蝕。
「本著這種精神，我們恭賀總統當選人拜登和副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris），我們期待與他們的政府非常密切地共事。」
拜登曾表示，一旦當選，他的政府將扭轉現任總統川普讓美國退出世衛的決定。美國傳統上是世衛最大金援國。
譚德塞說：「我們必須基於相互信任和相互問責重塑領導力，以終結疫情並處理存在於諸多世界問題根源、根深蒂固的不平等現象。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1091110