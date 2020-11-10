199.9萬元起，Infiniti 推出QX50、Q50馭樂升級款，新增CarPlay及多項配備升級

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QX50、Q50馭樂升級款標配Apple CarPlay & Android Auto整合系統、原廠中文3D衛星導航、AVM環景顯示附MOD物體偵測，及LED主動式轉向頭燈(註2)，給予車主更自信、愉悅的駕馭體驗。同時，為能讓車主享有更完善的保固以及多元的服務，Infiniti同步推出安心延長保固服務加購方案(註3)，為車主提供6大系統最多共6年或15萬公里(視何者先到為準)的延長保固服務，讓Infiniti守護您的坐駕。
QX50 馭樂升級款 讓歡樂不受限
QX50推出風尚馭樂款及旗艦馭樂款，標配Apple CarPlay & Android Auto整合系統、原廠中文3D衛星導航，結合智慧手機多項功能，及InTouch雙螢幕主控台，提供車主旅程中所需資訊，同時，搭載ICC全速域智慧定速系統及PFCW超視距車輛追撞警示系統等多項ProACTIVE智慧駕駛科技(註4)，帶給車主輕鬆且安全的駕馭體驗，更配備AVM環景顯示附MOD物體偵測及LED主動式轉向頭燈，使車主全方位掌握行車環境，提升用路安全，讓歡樂行進無牽掛。QX50風尚馭樂款建議售價207萬元，QX50旗艦馭樂款建議售價239萬元。
Q50 馭樂升級款 讓歡樂簡單而自在Q50同步推出旗艦馭樂款，配備Apple CarPlay & Android Auto整合系統、原廠中文3D衛星導航及ProACTIVE智慧駕駛科技，將手中樂趣在車內延伸、提供駕駛者所需資訊，結合多項智慧駕駛輔助科技，提升智能操控，讓車主感受專屬空間的快意生活，配備BOSE Performance音響系統，整合樂趣與科技，感受升級駕馭新體驗。Q50旗艦馭樂款建議售價199.9萬元。
Infiniti推出安心延長保固服務加購方案為能給予車主更完善的保固以及多元的服務，Infiniti推出安心延長保固服務加購方案，新車車主除享有原3年或5萬公里保固方案(視何者先到為準)外，可選擇另外加購第4到6年或15萬公里(視何者先到為準)之延長保固服務，而既有車主於新車交車後起算30個月內且里程少於8萬公里，同樣可選擇加購延保服務。延長保固服務範圍共六大系統，包含引擎本體、變速箱系統、引擎控制模組、變速箱控制模組、冷卻系統及燃油系統，凡在六大系統品質保證期限或里程內，如有原裝零件或施工瑕疵且經由Infiniti經銷商服務廠認定，Infiniti將提供免費修理。
竭誠歡迎所有貴賓前往全台Infiniti展示中心，親自體驗Infiniti的品牌核心理念。詳細內容請洽官方網站www.infiniti.com.tw，或電洽Infiniti免付費服務專線0800-333-399查詢。
Infiniti馭樂升級款建議售價
- QX50風尚馭樂款：207萬元
- QX50旗艦馭樂款：239萬元
- Q50旗艦馭樂款：199.9萬元
Infiniti安心延長保固服務加購方案
| 車款
| 建議售價(元)
| Q30 / QX30
| 54,000
| Q50 / QX50
| 60,000
| Q60 / QX60
| 66,000
| Q70 / QX70
| 66,000