199.9萬元起，Infiniti 推出QX50、Q50馭樂升級款，新增CarPlay及多項配備升級

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199.9萬元起，Infiniti 推出QX50、Q50馭樂升級款，新增CarPlay及多項配備升級

Carture 車勢文化

calendar_today2020-11-10 13:55:31

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
Infiniti旗下極智夢想休旅QX50自導入國內市場以來，以其絕美外型、寬敞舒適的乘坐空間、全方位安全守護的智慧駕駛科技，以及動靜皆宜的VC-Turbo可變壓縮比引擎，完美展現Infiniti品牌精神。Infiniti TAIWAN更進一步滿足豪華休旅車主需求，於2020年11月推出QX50、Q50馭樂升級款(註1)M
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QX50、Q50馭樂升級款標配Apple CarPlay & Android Auto整合系統、原廠中文3D衛星導航、AVM環景顯示附MOD物體偵測，及LED主動式轉向頭燈(註2)，給予車主更自信、愉悅的駕馭體驗。同時，為能讓車主享有更完善的保固以及多元的服務，Infiniti同步推出安心延長保固服務加購方案(註3)，為車主提供6大系統最多共6年或15萬公里(視何者先到為準)的延長保固服務，讓Infiniti守護您的坐駕。
QX50 馭樂升級款 讓歡樂不受限

QX50推出風尚馭樂款及旗艦馭樂款，標配Apple CarPlay & Android Auto整合系統、原廠中文3D衛星導航，結合智慧手機多項功能，及InTouch雙螢幕主控台，提供車主旅程中所需資訊，同時，搭載ICC全速域智慧定速系統及PFCW超視距車輛追撞警示系統等多項ProACTIVE智慧駕駛科技(註4)，帶給車主輕鬆且安全的駕馭體驗，更配備AVM環景顯示附MOD物體偵測及LED主動式轉向頭燈，使車主全方位掌握行車環境，提升用路安全，讓歡樂行進無牽掛。QX50風尚馭樂款建議售價207萬元，QX50旗艦馭樂款建議售價239萬元。

 Q50 馭樂升級款 讓歡樂簡單而自在 

Q50同步推出旗艦馭樂款，配備Apple CarPlay & Android Auto整合系統、原廠中文3D衛星導航及ProACTIVE智慧駕駛科技，將手中樂趣在車內延伸、提供駕駛者所需資訊，結合多項智慧駕駛輔助科技，提升智能操控，讓車主感受專屬空間的快意生活，配備BOSE Performance音響系統，整合樂趣與科技，感受升級駕馭新體驗。Q50旗艦馭樂款建議售價199.9萬元。

 

Infiniti推出安心延長保固服務加購方案

為能給予車主更完善的保固以及多元的服務，Infiniti推出安心延長保固服務加購方案，新車車主除享有原3年或5萬公里保固方案(視何者先到為準)外，可選擇另外加購第4到6年或15萬公里(視何者先到為準)之延長保固服務，而既有車主於新車交車後起算30個月內且里程少於8萬公里，同樣可選擇加購延保服務。延長保固服務範圍共六大系統，包含引擎本體、變速箱系統、引擎控制模組、變速箱控制模組、冷卻系統及燃油系統，凡在六大系統品質保證期限或里程內，如有原裝零件或施工瑕疵且經由Infiniti經銷商服務廠認定，Infiniti將提供免費修理。

 

竭誠歡迎所有貴賓前往全台Infiniti展示中心，親自體驗Infiniti的品牌核心理念。詳細內容請洽官方網站www.infiniti.com.tw，或電洽Infiniti免付費服務專線0800-333-399查詢。

 

Infiniti馭樂升級款建議售價

  • QX50風尚馭樂款：207萬元
  • QX50旗艦馭樂款：239萬元
  • Q50旗艦馭樂款：199.9萬元
 

Infiniti安心延長保固服務加購方案

車款

 建議售價(元)
Q30 / QX30

 54,000
Q50 / QX50

 60,000
Q60 / QX60

 66,000
Q70 / QX70

 66,000
 

 

 

 

 

 

 

 

 
註 1：本專案僅適用於即日起至2020年11月30日前訂購並完成領牌之QX50正20年式指定車型新車及Q50正20年式指定車型新車，公司車、大宗批（標）售、租賃車、營業車及政府機關不適用本專案。前述QX50指定車型係指升級Apple Carplay & Android Auto 整合系統、原廠中文3D衛星導航、LED主動式轉向星立方體頭燈及AVM環景顯示附MOD物體偵測之風尚款(即QX50風尚馭樂款)及升級Apple Carplay & Android Auto 整合系統及原廠中文3D衛星導航之旗鑑款(即QX50旗艦馭樂款)。前述Q50指定車型係指升級Apple Carplay & Android Auto 整合系統及原廠中文3D衛星導航之旗鑑款(即Q50旗艦馭樂款)。本新聞稿之金額皆以新臺幣計價。
註 2：各車型之車輛外觀、內裝及其零配件產品之規格配備應以實車為準，詳情請洽各Infiniti展示中心或參閱Infiniti官網。
註 3：Infiniti延長保固服務方案之會員權益由裕隆日產汽車股份有限公司銷售核發。六大系統延長保固期間自新車領牌日起第四年至第六年或里程數15萬公里以內(視何者先到者為準)。詳細延長保固權益內容請洽全台Infiniti經銷服務據點；延長保固之六大系統及零件清冊以 Infiniti公告為準。Infiniti及其經銷公司保留接受會員車主加入與否之權利。Infiniti 保有本專案各項權益之修正、暫停、終止權利。臺灣本島以外地區不適用。詳細活動說明請參閱Infiniti官方網站。
註 4：ProACTIVE 智慧駕駛科技配備之作動可能有其條件限制及安全警告，商品規格說明受限於廣告篇幅亦可能未盡完整，消費者於購買前請務必洽各Infiniti展示中心或至Infiniti官網詳閱相關說明，或參閱使用手冊或配備說明書。
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