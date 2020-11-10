保護治安重點區 南市追加二備金逾億元全面升級智能路燈
保護治安重點區 南市追加二備金逾億元全面升級智能路燈
記者林怡孜/台南報導
calendar_today2020-11-10 16:20:00
長榮大學女學生擄殺案，民眾對於路燈管理系統更加注意，台南市長黄偉哲裁示全面建置台南市智能路燈維護管理系統，工務局規劃明年持續推動「台南市換裝LED路燈建置工程」，路燈將全部換裝為LED燈，全面升級為「智能路燈維護管理系統」，整合路燈資訊維護系統資料，以利接獲民眾通報時，能立即知道維修地點。
黃偉哲表示，針對路燈、監視器的設置汰換管理，市府今年將動用第二預備金辦理，包括路燈7,000多萬元及監視器11月初己簽准1,500萬元外另將追加動用第二預備金4771萬元，用於裝設監視器﹔推動校安工作，提高見警率是第一步，未來市府與各學校將持續合作，致力建構更完善的校園安全網路，共同合作建構社會安全網，以保障市民安全。台南市目前共有近24萬盞路燈，其中包括約10萬盞「鈉燈及日光燈」，剩餘路燈皆為已從水銀燈汰換而成的LED燈，南市工務局之前已規劃明年持續推動「台南市換裝LED路燈建置工程」，將於111年第一季執行全部換裝為LED燈。南市工務局指出，為維護民眾夜行安全，市府分別在102年推動「擴大設置LED燈專案計畫」、105年推動「台南市水銀路燈落日計畫」，陸續把全市37區共14萬盞水銀燈汰換成LED燈，加強光亮度；惟台鐵支線橋下便道路燈為「鈉燈」，因此未在該計畫中登錄，105年為達到路燈維修管理，同步建置「路燈資訊維護管理系統」，登錄以計畫中分區編碼並掛牌的LED路燈為主，如民眾通報LED燈需維修時，以利迅速找出需維修LED路燈所在位置；目前該計畫路燈仍於保固期間，依區別可保固至112年或114年，如有路燈故障等情事，仍由施作廠商依保固責任進場維護。