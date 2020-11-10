跨黨派籲立院成立人權委員會　陳柏惟當場開嗆國民黨

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邱顯智表示，若立法院有人權委員會，就能作為和監察院國家人權委員會聯繫的窗口，也能進一步促進法制的修正，時力已提案要依立法院組織法成立立法院人權委員會，並經院會決議交黨團協商；人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立則說，若立院有人權委員會，行政院有人權處，加上監察院的國家人權委員會，就能讓台灣人權拼圖更為完整。
陳柏惟質疑，盼設立人權委員會，落實兩院特殊性獨立機關功能，獨立處理國家人權相關議題，但他個人認為，國民黨不該參加這個委員會；話未說完，陳就起身離開，引發李貴敏不滿。
李貴敏回應，人權是普世價值，不該有黨派色彩，任何政黨都有表達意見權利，當陳柏惟說國民黨沒資格參與，就是對人權不尊重，對於藐視人權行為，她感到非常遺憾。
賴香伶則說，人權也包括尊重彼此的差異，第一步就從此開始，在立院如果有一個組織跨黨派的團結，是凝結力量的第一步，大家都期待國家人權委員會的設立，能達成人權立國的第一步。她指出，台灣勞動人權非常落後，例如團結權、團體協約權，因此第一步要從工會法修起，她強調，人權沒有單一面向，應是綜合性的，包括勞動權益和轉型正義，都希望能在這個平台裡面努力。
新聞來源為Newtalk 新頭殼