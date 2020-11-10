天空步道傳來「恐怖凝視」逼放飯　網笑瘋：壓力山大！

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住在新北三芝開刻印店的葉小姐表示自己養了三隻貓咪，分別是橘貓「旺來」、三花「大吉」與虎斑「大利」，全都是領養來的2歲浪貓。由於2樓住家與1樓店鋪有樓梯相通，某天貓咪們發現樓梯轉角有個通往一樓天花板輕鋼架的洞口，常常跑到葉小姐的座位上頭喵喵叫，因此她突發奇想，裁了一塊壓克力放在輕鋼架上，沒想到主子們非常喜歡，就這樣從1片、2片、做到現在變成4片的「天空步道」。
基於安全問題貓咪不能到一樓開放式店鋪，因此每天早上開店時，貓咪們就會趴在天空步道「逼視」直到放飯為止，當天剛好一早有客人來訪，葉小姐還來不及放飯，等處理完公事後一抬頭驚見吃貨旺來趴在壓克力上「嚴肅」地逼視，一旁還有大吉幫腔，讓她頓時心跳漏一拍「唉唷！怎麼在看我」後來覺得畫面太好笑，便立刻拍下來分享在貓咪社團！
葉小姐笑說旺來可能因為是公貓天生骨架大，加上又是「洗碗工」特質非常會吃，因此躺上去已經是「一個壓克力的範圍」了，回想當初原本只養了同胎手足的小貓大吉與大利，看見橘貓有點可愛才在相隔一個月後又領養了旺來，後才發現原來食量與屎尿量都相當驚人，而且旺來個性懶散，除了貪吃以外，連逗貓棒都懶得玩，只有討飯時才會積極地爬上天空步道。網友看了照片都笑說：「壓力超大的」、「好大一坨很想揉肚子」、「不會太胖掉下來嗎ＸＤ」、「貓：快～點～給～我～罐～罐～」、「也太可愛了，以後天花板要用成這樣！」。（編輯：陳珮瑜）