天空步道傳來「恐怖凝視」逼放飯　網笑瘋：壓力山大！

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天空步道傳來「恐怖凝視」逼放飯　網笑瘋：壓力山大！

文/寵毛網

calendar_today2020-11-10 21:00:00

天空步道傳來「恐怖凝視」逼放飯　網笑瘋：壓力山大！
▲網友葉小姐開店時，一抬頭就發現貓咪的「恐怖逼視」（圖／網友葉小婷授權提供）
這叫人家怎麼開店上班啦？網友葉小婷日前在貓咪社團分享一則po文，這天她先到住家一樓開店，往上一看發現天花板竟然傳來「恐怖逼視」，原來是她還沒「餵食」遭到貓咪「旺來」與「大吉」迫切地凝視，讓她直呼「壓力山大」！
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▲葉小姐在三芝開的刻印店，天花板改用壓克力做成貓咪的「天空步道」（圖／網友葉小婷授權提供）
▲葉小姐在三芝開的刻印店，天花板改用壓克力做成貓咪的「天空步道」（圖／網友葉小婷授權提供）
住在新北三芝開刻印店的葉小姐表示自己養了三隻貓咪，分別是橘貓「旺來」、三花「大吉」與虎斑「大利」，全都是領養來的2歲浪貓。由於2樓住家與1樓店鋪有樓梯相通，某天貓咪們發現樓梯轉角有個通往一樓天花板輕鋼架的洞口，常常跑到葉小姐的座位上頭喵喵叫，因此她突發奇想，裁了一塊壓克力放在輕鋼架上，沒想到主子們非常喜歡，就這樣從1片、2片、做到現在變成4片的「天空步道」。
▲自從裁了壓克力板，大吉與大利常常趴在這裡看店鋪裡的奴才忙進忙出，尤其是早餐時間一到，主子們一定會在這裡等放飯（圖／網友葉小婷授權提供）
▲自從裁了壓克力板，大吉與大利常常趴在這裡看店鋪裡的奴才忙進忙出，尤其是早餐時間一到，主子們一定會在這裡等放飯（圖／網友葉小婷授權提供）
基於安全問題貓咪不能到一樓開放式店鋪，因此每天早上開店時，貓咪們就會趴在天空步道「逼視」直到放飯為止，當天剛好一早有客人來訪，葉小姐還來不及放飯，等處理完公事後一抬頭驚見吃貨旺來趴在壓克力上「嚴肅」地逼視，一旁還有大吉幫腔，讓她頓時心跳漏一拍「唉唷！怎麼在看我」後來覺得畫面太好笑，便立刻拍下來分享在貓咪社團！
▲這天葉小姐一早有客人，處裡完公事後一抬頭就發現自己已被盯上……（圖／網友葉小婷授權提供）
▲這天葉小姐一早有客人，處理完公事後一抬頭就發現自己已被盯上……（圖／網友葉小婷授權提供）
▲旺來（瞪）：奴～才～我～的～罐～罐～咧？（圖／網友葉小婷授權提供）
▲旺來（瞪）：奴～才～我～的～罐～罐～咧？（圖／網友葉小婷授權提供）
▲如果太慢放飯，走向二樓就會發現滿地被貓咪們「宣洩」後的衛生紙殘骸（圖／網友葉小婷授權提供）
▲如果太慢放飯，走向二樓就會發現滿地被貓咪們「宣洩」後的衛生紙殘骸（圖／網友葉小婷授權提供）
葉小姐笑說旺來可能因為是公貓天生骨架大，加上又是「洗碗工」特質非常會吃，因此躺上去已經是「一個壓克力的範圍」了，回想當初原本只養了同胎手足的小貓大吉與大利，看見橘貓有點可愛才在相隔一個月後又領養了旺來，後才發現原來食量與屎尿量都相當驚人，而且旺來個性懶散，除了貪吃以外，連逗貓棒都懶得玩，只有討飯時才會積極地爬上天空步道。網友看了照片都笑說：「壓力超大的」、「好大一坨很想揉肚子」、「不會太胖掉下來嗎ＸＤ」、「貓：快～點～給～我～罐～罐～」、「也太可愛了，以後天花板要用成這樣！」。（編輯：陳珮瑜）
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