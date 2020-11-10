每天加班想買房！30歲工程師「月薪」曝光 眾勸：該走了
每天加班想買房！30歲工程師「月薪」曝光 眾勸：該走了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-10 17:00:41
不少人拼命工作，就是為了買下屬於自己的房子。不過就有一位30多歲工程師，每天工作都加班到晚上12點，但仍然無法存下買房的頭期款，他的「月薪」曝光後，卻引發眾人感嘆，紛紛苦勸他跳槽換工作。
一名工程師在PTT上發問，「之前偶然朋友介紹一個28女生，劈頭就問我有沒有要在台北置產」，原PO則坦承回答「沒有考慮」後，雙方就沒有後續發展；從這次事件之後，原PO開始每個月計算自己存款，但每個月領4萬的薪水，再加上每天工作加班到晚上12點，休假日直接睡爆，就算想兼職賺外快也沒有多餘的力氣、時間，「就算都不花錢，4萬存到頭期400萬也要8年」，這樣的現況也也不禁讓原PO上網求助，「有沒有快速累積存款的方法？」不少人看完原PO工時與月薪後紛紛感嘆，「認真回，一、跳槽換工作，二、拼命往上升」、「加班到12點下班，然後領4萬？這叫工程師還是叫化子（乞丐）？」「三十歲加班到12點， 月薪4萬，我勸你離開台北」。另外也有人給出實際的建議，「下海跑船啊，跑個3、5年就上岸跑船包吃包住海上幾乎花不到錢，跟當兵差不多」、「我認識一個外送員跑得勤，收入還不錯」、「不要想結婚，想著自己喜歡什麼就去做比較好」。（編輯：潘毅）