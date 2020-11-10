10年挑戰回歸！新北警「男孩→爆筋壯警」　網羞喊：捕我

去年在各大社群媒體超火紅的「十年挑戰」（＃10yearschallenge）近日又漸漸流行起來，除了去年有眾多藝人、網紅和政治人物加入，今年有更多的民眾們貼出了自己這十年來的改變，更因為回顧2010年的樣貌，增添不少討論話題。而新北市政府警察局今（10）日也貼出一張十年挑戰的照片，這名肌肉警察的差距則讓不少網友一看全笑翻，更有人害羞大喊「想被逮捕」。

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臉書最近又掀起一波「十年改變挑戰」（#howmuchhaveyouchangedchallenge）熱潮，新北市政府警察局稍早也在粉絲專頁參戰，貼出一位在三重分局的警員10年前後的對比圖，更寫下「十年前，未來的藍圖還不是這麼的明確，只知道警察好像是憧憬；十年後，步步實踐穿上夢想的制服，我是一名保護市民的新北警」。

▲照片貼出後，10年的差距改變掀起網友討論。（圖／翻攝自新北市政府警察局臉書）

不少網友一看對照後，也紛紛訝異該名員警的改變，逗趣回應「感覺右邊的好像會去取締左邊的」、「左邊是屁孩，右邊是魔鬼筋肉男」，另外也有許多網友看了也害羞表示「好帥」、「想求line」、「警察好帥，我也想喝醉」、「想被逮捕」，更有人稱讚「敬業的警察，把自己的身體肌肉練的比以前更好」。

而貼出照片後的新北市政府警察局也強調，會參與社群上這項「十年改變挑戰」是希望透過三重分局該名員警的正面事蹟、和在工作或健身興趣上的熱忱，能帶給大家正面能量，一步步成為更好的自己。另外，曾經被懷疑過這項挑戰是為了收集使用者資料的Facebook，先前也曾公開否認過這項質疑，表示這項挑戰純粹是使用者自發活動，並強調「Facebook 沒有從中得到任何東西」。（編輯：楊智傑）