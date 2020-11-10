▲ Audi RS Q8 730 萬、Q7 369 萬正式開賣，Q8 預售同步起跑

Audi Q7 進化再出發
全新 Audi Q8 同步展開預售
除了全新 RS Q8 高性能版正式上市外，全新 Audi Q8 即日起同步展開預售，並率先導入 55 TFSI quattro Sline 車型，今日正式公佈預售價自 393 萬元起。作為品牌旗下產品定位最頂級的豪華休旅車款，全新 Audi Q8 除了搭載最新世代車艙直覺化操作介面，也將納入多項高科技與豪華配備如 HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組、全新 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙、Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統，及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統等。而先進動力系統更標配最新 48V 輕型複合動力科技。
全新 Audi Q8 標配一系列先進的主動安全科技，如 ACC主動式定速巡航控制系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、車道變換輔助系統、離車安全警示系統、自動停車輔助系統 plus 、後方橫向車流輔助系統及後方預警式安全防護系統。
全新 Audi RS Q8
全新 RS Q8 搭載 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，在 48V 輕型複合動力系統加持下，可爆發出 600 hp 最大馬力和 800 Nm 最大扭力峰值輸出，僅需 3.8 秒即可完成 0-100 km/h 加速。為匹配強悍的性能表現，全新 RS Q8 的先進底盤科技包括 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統含跑車式限滑差速器、跑車化氣壓懸吊，及動態全輪轉向系統均列為標配，而反應精準的動態全輪轉向系統可讓後輪最多轉動至 5 度，使其在紐柏林北賽道上成功以 7 分 42 秒 253 單圈成績。
Audi e-tron Sportback 驚喜亮相
除了正式發表全新 Audi RS Q8、Audi Q7 外，Audi 首款搭載純電動力的全能電旅全新 Audi e-tron Sportback 也在今日驚喜亮相，從 9 月底持續開放預售中，Audi e-tron 車系的預售價 289 萬元起（e-tron 50 quattro S line車型），而 11 月中至 12 月中 Audi e-tron全台巡迴預賞會於每週末接力登場；如欲了解更多 Audi e-tron 車系相關產品或活動資訊，敬請洽詢台灣奧迪官網或全台 Audi授權展示中心。
|Audi RS Q8
NT$ 730萬元
|Audi Q7 50 TDI quattro
NT$ 369萬元
【Audi Q8 預售價】
|Audi Q8 55 TFSI quattro S line
NT$ 393萬元
【Audi e-tron / e-tron Sportback 預售價】
|Audi e-tron 50 quattro S line
NT$ 289萬元
|Audi e-tron 55 quattro S line
NT$ 346萬元
|Audi e-tron Sportback 50 quattro S line
NT$ 303萬元
|Audi e-tron Sportback 55 quattro S line
NT$ 359萬元
Audi 都市概念展間
除了依循在地化產品策略，讓 Audi 休旅車家族產品陣列能夠更接地氣、滿足消費者購車需求外，對於通路發展的規劃佈局，台灣奧迪也推出全新「Audi 都市概念展間（Audi Downtown Concept）」 – 以顧客需求為優先，同時因應城市區域地狹人稠、都會區展間面臨許多受限情況下所發展出的服務型態。
以首座結合此概念的全新 Audi 大安展示中心為例，透過更具彈性的空間延伸規劃與運用，不僅跳脫既有展間陳列的框架，也能靈活調整展示空間的格局陳設，輕鬆將標準的車輛展區進行轉換提供其他活動之用，展間正門口還擁有獨一無二的公共區域，可視使用需求彈性擴充成戶外展覽空間，讓消費者能更貼近 Audi 產品。此外展間內部採用木質地板、特殊天花板設計和高質感傢俱，以及獨立的洽談室等設計，而位於地下室的專屬交車空間，也以黑色為基調的鏡面玻璃牆鋪陳出 Studio 工作室概念，提供如同高級精品店的私密性和舒適氛圍。
「Audi 都市概念展間」提供的創新服務，讓都會區車主享受更多便利性和尊榮禮遇，首創 Drop Off 留車保養專送服務，車主完成預約保養後只需將車輛開至展示中心，便會由專車往返運送至服務廠進行保養，待完成後再運回展間交車給顧客，不僅節省交通往返和等待作業的時間，也讓顧客的行程安排更具彈性。
為強化顧客賞車時的互動與服務體驗，「Audi 都市概念展間」在車輛展示與銷售端和數位化緊密連結，全新 Audi 大安展示中心也是全台第一個設置大型屏幕牆，並融入更多數位化展示元素的據點，透過大螢幕上的動態影片播映及數位工具輔助，讓顧客能夠對於不同的產品組合、車輛規格介紹、配備選擇、選用配件及原廠精品選購等資訊一目瞭然。