今日廣場》陳嘉德／進步不是縱容犯罪，執政要做困難的事

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2018年8月，蔡英文執行第一例槍決，殺害妻女的李宏基終於伏法，根據法務部的說法，此案的法律過程完備，犯人也不願接受廢死聯盟的幫助。第二例則是在今年的四月，當武漢肺炎疫情高峰時，槍決縱火燒死六名至親的翁仁賢，翁男在審理期間不斷辱罵家人、法官、警察，從一審到三審都被判處死刑。
從這兩個案例可以發現，死刑的判決有其法理基礎，在法律程序完備、多數民意均能接受的情況下，執政者就必須捍衛正義，為社會做出萬難的決定。
蔡英文總統曾在接受BBC專訪時，提到對於廢死議題的看法，蔡英文認為當人民覺得可以放心之前，我們很難有足夠的支持去採取(廢死的)行動。可見執政者不能忽略民意，一意孤行。政府在推動廢死之前，仍要考慮民眾的想法，如果民眾對治安信心不足，或是對廢死與否沒有共識，政府絕不能貿然採取廢死。
今年2月，中正大學犯罪研究所進行治安滿意度調查，其中有77.4%的民眾反對廢除死刑。在4月份時，網路民調公司Quickseek也調查年輕族群對廢死的意願，其中也是高達9成受訪者支持槍決殺人犯。
如果連總統都需要尊重民意維持死刑，地方首長又如何能不表態。尤其台南發生的馬國女大生命案，引來許多民眾的不捨與不滿。黃偉哲雖然在事發後的第二天就公開道歉，之後行政院長、總統陸續道歉，仍壓抑不住民眾的怒火。
而受害者在馬國的家屬，公開表示希望梁姓兇嫌被判處絞刑，「一命賠一命」！而梁姓兇嫌在高雄的雙親，也用公開信向媒體表示願意「以命償命」。台南市議員也在質詢黃偉哲時，公開對警察幹部的問卷調查，其中有高達9成支持死刑。
在這種強力要求執行死刑的社會氛圍下，黃偉哲做為民選首長，回應民意是負責且當責的說法，地方政府也許能撥出預算修繕路燈、擴大巡邏，但嚇阻效果都不如死刑！
這也是為何政黨輪替多次，台灣依然沒有廢除死刑，所謂當家不鬧事，民主與進步不是用來縱容犯罪，因為虛無飄渺的道德原則，讓守法百姓活在恐懼與疑慮之中，任何一個負責任執政者，不僅需要為治安擔起責任，也需要回應民眾的期待。
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