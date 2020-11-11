美中關係首要議題 德國學者：拜登應表明是否為台而戰
美中關係首要議題 德國學者：拜登應表明是否為台而戰
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-11 13:29:23
美國各大媒體認定拜登（ Joe Biden ）當選第 46 屆美國總統，預期拜登將會以具戰略性的傳統方式，帶領美國重建國際社會的聲譽。德國學者戈爾拉赫（ Alexander Görlach ）在《德國之聲》發表評論，指出未來對拜登政府來說，台灣將會是美中關係的重要議題，美國必須要明確表示會力挺台灣。
劍橋大學國際事務與宗教研究所助教戈爾拉赫（ Alexander Görlach ）認為，川普對中國採取的強硬政策，事實上受到許多民主黨人的支持，在川普執政期間，共和、民主兩黨時常意見分歧，但有在台灣、香港議題上，卻一致同意制裁中國對人權的侵犯，未來拜登絕對不會像川普陣營在選舉中聲稱的那樣，做出非常親中的行為。戈爾拉赫認為，川普在選舉上的失敗代表，對世界來說是個好消息：一個傾向討好獨裁者、藐視民主的美國總統即將離開。但川普的繼任者的下一步將會具有決定性的意義，希望能夠持續、長期的提振自由世界的民主秩序。
戈爾拉赫指出，如果美國要和中國對抗，勢必得重回它在國際組織的地位。過去 4 年中國在聯合國的影響力大增，並且大肆傳播排除公民自由的「人權」以世界衛生組織（ WHO ）為例，中國在大流行初期，利用在組織內的影響力淡化新型冠狀病毒（ COVID-19 ）現在應該由世界貿易組織（ WTO ）向中國施加壓力。
而台灣在美中關係中將會是拜登政府應該重視的第一個議題，戈爾拉赫認為川普比過去 40 年來的美國總統要來得更重視台灣，然而即使是在川普的領導下，美國都沒有對台灣承諾長期的安全保障。現在台灣，一座獨立民主的島嶼，正在遭受北京的威脅，戈爾拉赫提出問題「美國是否應該保證在中國武力犯台時介入？」戈爾拉赫認為，拜登政府必須要明確表示，是否準備好為台灣開戰。對美國來說，這個島嶼並不只是對抗中國威脅的第一線堡壘，它也是全球電腦晶片的主要製造商，最重要的是台灣和日本、韓國一樣是美國在東亞、共享民主價值觀的盟友。