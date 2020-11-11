廣編／首款交友軟體推出「脫單狼人殺」1109報名開始

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廣編／首款交友軟體推出「脫單狼人殺」1109報名開始

本報訊

calendar_today2020-11-11 16:12:41

▲要怎麼樣辨別誰是渣男？誰是綠茶婊呢？（圖／資料照片）
▲要怎麼樣辨別誰是渣男？誰是綠茶婊呢？（圖／資料照片）

渣男綠茶閃一邊！史上最用心交友軟體 Omi

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以幫助台灣單身男女找到理想對象為己任的交友軟體Omi推出了「脫單狼人殺」實體活動! 以熱門桌遊狼人殺為基礎，配合趣味的角色刻畫，相似的玩法讓每個消費者能輕鬆上手，遊戲過程須找出團體中的「渣男」、「綠茶婊」，成功趕走戀愛中的威脅，就能順利脫單！Omi希望藉由這款遊戲，讓單身男女看清戀愛生態，那些別有用心的渣男渣女都快快走開，今年冬天，來談一場認真的戀愛吧！

「天黑請閉眼，渣男/綠茶婊請睜眼，今晚你們要約誰？」以狼人殺的經典五款角色：狼人、平民、女巫、預言家、獵人為基礎，交友軟體Omi推出了「脫單狼人殺」桌遊，用戀愛中的渣男與綠茶婊替換狼人角色，當玩家準確找出團體中全部的戀情破壞者，也代表渴望認真戀愛的單身好人們獲勝；反之，則是渣男與綠茶婊的勝利。至於「脫單狼人殺」裡其他角色將陸續在官方粉絲專頁中揭曉。

揪出戀愛絆腳石！Omi幫你看清戀愛生態　

藉由「脫單狼人殺」桌遊的遊戲過程，玩家更能看清戀愛中的誤區：遊戲裡總是猜不出誰才是渣男或綠茶婊，也對應了戀愛常見的盲點，難以分辨誰是真心的優質對象；為了撇除身為渣男或綠茶婊的嫌疑，玩家需要極力澄清證明自己是好人，也跟現實戀愛中會碰到的情況不謀而合。

主打認真交友的Omi希望藉由「脫單狼人殺」桌遊幫助單身男女們了解戀愛生態，也透過APP內建的關鍵字機制，對約炮等敏感字詞進行監測，還有24小時在線舉報功能等，對違反規範的用戶祭出永久停用帳號的懲罰，有效剔除戀愛中的「不法分子」， 才能順利脫單，遇見正緣。

聖誕節不想一個人過?! 一起脫單狼人殺吧！

Omi將在12/12(六)至12/13(日)推出為期兩天共6場的「Omi脫單狼人殺」實體活動，以解決多數交軟體使用者認為，配對後總是止於聊天，卻怎麼樣都約不出來，或是第一次跟陌生人單獨見面的緊張情形，藉由舉辦實體活動，讓更多想尋覓穩定感情的人，多一個機會認識並了解彼此，找到對的另一半。

每場活動將會有10名用戶一起來玩脫單狼人殺，報名費僅150元，即能享受價值千元的餐點，現場打卡分享再送電影票跟神秘小禮物，活動將於12月初通知幸運入選者，一起把握2020最棒的脫單機會吧！

活動時間：12/12-12/13，共計6場。

活動地點：Naked Bistro裸餐酒

報名時間：11/9(一)-11/29(二)

報名方式：https://www.accupass.com/event/2011041247481982221409

 

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