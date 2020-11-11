金融、傳產領攻！台股大漲180點、收13262.19點再創新高
金融、傳產領攻！台股大漲180點、收13262.19點再創新高
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-11 14:31:38
美股漲跌互見，科技股續弱，不過，台股今 (11) 日開低走高，尤其在傳產及金融點火領攻，加上電子股回穩，加權股價指數一舉站上13200點，終場大漲180.47點，收在當日最高點13262.19點，再創歷史新高，單日上漲1.38%，成交量2390.5億元。
美股4大指數除道瓊上漲之外，其餘均收黑，其中道瓊工業指數終場上揚262.95點，漲0.9%，以29420.92點作收；標準普爾指數小跌4.97點，跌幅0.14%，收在3545.53點；那斯達克指數下跌159.93點，跌1.37%，收11553.86點。亞股包括日股及韓股今日走揚，其中日股漲幅逾1%，台股今日則是開低走高，在台積電、聯發科、聯電開盤下跌拖累，加權股價指數以13067.04點、下跌14.68點開出，但隨著買盤轉入傳產及金融股，加上台積電翻紅，電子股也回穩，台股也翻紅，漲幅擴大逾百點，並站上了13200點，終場更收在當日最高點13262.19點，大漲180.47點，也再度改寫台股歷史新高。
就類股表現來看，除光電之外，各類股都是紅通通，其中8大類股的泥窯股漲2.74%、食品股漲1.25%、塑化股漲3.16%、紡織股漲0.99%、機電股漲0.78%、造紙股漲2.16%、營建股漲1.21%、金融股漲2.33%。在個股表現部分，傳產像是橡膠類股的國際中橡收漲停，油電燃氣股的台塑化漲幅也超過7%，觀光股的王品亦漲逾6%，航運股的萬海更漲逾8%，而金融股的富邦金漲逾4%，中信金、中壽及新光金也有3%以上漲幅。至於電子的台積電漲逾1%，和碩有3%以上漲幅，鴻海及大立光也都收漲。