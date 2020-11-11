今年最大檔「雙11」來了！科技、手機品牌優惠總整理

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台灣三星Samsung
三星商城11日當天中午12時更推出超狂限量僅3組的星粉驚喜組合，11大黃金陣容包含手機、平板、穿戴裝置、電視、智慧清淨機及吸塵器等商品，直殺6折、現省超過16萬元一次帶回家。
三星智慧館即日起至30日止，推出購買指定手機機型最高送價值3600元禮券、登錄即送雙向閃電快充行動電源，指定平板更限時加碼送書本式鍵盤皮套等優質好禮，並同享指定機型舊換新、免費延長保固1年、刷卡最高24期0利率等一站式專享服務。
針對廣受好評的行動裝置，三星設計多元方案全方位犒賞消費者。購買年度旗艦機皇Galaxy Note20 5G旗艦系列，32吋LED電視免費帶走；另外，眾多穿戴裝置與配件，原價5折起。
三星商城也推出全新超商取貨貼心服務，至全台萊爾富取貨就請你喝大杯現磨美式咖啡；另外，攜碼申辦新服務同步開跑，旗艦首選 Galaxy Note10+ 僅1萬7990無痛入手，熱銷國民手機M11、5G平價入門新機A42 5G，搭配指定資費0元輕鬆擁有。
HTC
HTC為迎接年度購物盛事，推出「雙11狂歡購物節限時閃購優惠」，活動於7日起開跑至11日為止。活動期間至HTC專賣店或網路商店，購買HTC U20 5G，送HTC運動藍牙耳機、透視雙料防震邊框殼；除了上述兩禮外，老客戶另有優惠，優惠期間為7日起至30日止，憑舊機至HTC專賣店、專櫃店購買HTC U20 5G，送HTC多功能後背包、HTC保溫餐袋。
另外，消費者於活動期間10日起至16日止，至HTC網路商店及PChome網路商店購買「VIVE Cosmos x AORUS 15G」組合商品，可享限時組合優惠價新台幣8萬5111元（原價新台幣9萬3890元）。
vivo
迎接雙11超級購物旺季，vivo在台推出首款vivo無線藍牙耳機-HP2055，原價1399元，11至15日限時優惠只要999元。除了首款vivo無線藍牙耳機推出優惠外，搭載「微雲台影像系統」的vivo X50 Pro也同樣祭出好康，凡於11至15日購買vivo X50 Pro單機，無須加價就可升級原價2萬5990元、內含bitplay多角度雙用腳架、bitplay AllClip Mini組合標準超廣角+微距鏡頭和2021限定桌曆的專業攝影組，等於現省2000元。
此外，12月31日前購買vivo全系列機種，還可享年終慶暖心加碼回饋，包含買X50系列送防護大禮包、33W閃充組、延長保固12個月和螢幕意外保障12個月、代言人張鈞甯限量悠遊卡及登錄送900元全聯禮券；購買NEX、V和Y系列則可享有V Friends藍牙耳機、延長保固6個月和代言人張鈞甯限量悠遊卡。
不只超誘人贈品，vivo更推出六大保固，即日起購買任一機種即可享「業界最長15日新品換貨」、「終身維修免費到府收送」、「終身免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「終身免費手機健檢」、「長期服務始終如一」等6大貼心售後保固。
台灣LG電子
即日起至30日止，於全通路購買LG Velvet 5G手機，並於活動登錄期間（12月7日前）進入LG活動登錄網頁，登錄指定資料並上傳購買憑證，即可獲得全家禮物卡1000元，加碼再抽LG Velvet 雙螢幕配件，限量100組。
realme
作為給real迷的雙11驚喜，realme將於雙11當日驚喜再推2款降噪耳機新品，分別為realme Buds Air Pro 真無線藍牙耳機-主動降噪版和realme Buds Wireless Pro 頸掛藍牙耳機-主動降噪版，2款降噪新品將在雙11當日00：00於realme網路商店獨家搶先開賣。
其中，realme Buds Air Pro推出黑、白雙色，白色款於雙11搶先開賣，售價2499元，首賣日現折500元，優惠價1999元；realme Buds Wireless Pro推出黃、綠雙色，售價1999元，首賣日現折100元，優惠價1899元。兩款新品於14日在realme品牌專櫃接續開賣，同享首賣折扣。
realme品牌專櫃推出多項雙11超值優惠，最殺折扣realme X50 Pro限定組合，內容除手機外，還可獲得10000 realme 30W Dart閃充行動電源和新品realme Buds Wireless Pro，組合以新台幣1萬9990元超值價格一次購入。
此外，眾多明星商品同享下殺折扣，realme X3現省1000元，超值價9990元；realme Buds Air下殺800元，特惠價999元；realme Buds Q直降133元，優惠價666元；10000 realme 30W Dart閃充行動電源直降100元，優惠價999元；10000 realme 快充行動電源 2直降100元，優惠價399元；不僅如此，凡購買手機還可免費獲得線下限定贈品realme盥洗包，還能以199元超值加購價入手realme SuperDart 閃充數據線。