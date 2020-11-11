陳吉仲質疑萊豬顫抖影片 邱淑媞：醫界都知副作用是真的
陳吉仲質疑萊豬顫抖影片 邱淑媞：醫界都知副作用是真的
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-11 16:24:24｜update2020-11-11 16:25:55
國民健康署前署長邱淑媞11日受邀到國民黨中常會專題演講「萊豬決策之治理倫理分析」，記者於會後提問邱淑媞「農委會主委陳吉仲認為萊豬顫抖的影片是假的？」，邱淑媞回答，醫界都知道豬隻使用萊克多巴胺的副作用確實如此，重點不在影片來源，而在副作用是否為真。陳吉仲身為農委會主委，如果他不知道確實有這樣的副作用，就直接開放進口，「這是非常可怕，且不負責任的決策」。
邱淑媞對於萊豬顫抖的影片，她回答「這是一個普遍的情況。美國食藥署過去曾非常生氣地說，藥廠隱匿了豬隻服用後的副作用，當時出現非常多的客訴，因為豬隻使用萊克多巴胺後，出現乙型受體素的症狀，例如心跳加快、發抖、激躁不安、易怒、嘔吐，這些都是使用萊克多巴胺後的副作用」。邱淑媞說，「過去在人體試驗中，受試者也出現心跳過快的副作用，使得人體試驗被迫中止。這些在醫療上，我們都知道」。
邱淑媞表示，她不知道影片的來源，但她可以告訴大家有關豬隻使用萊克多巴胺的副作用，因為這是國際醫界都知道的內容，可能對人體健康有疑慮，也有一些動物團體反對，且豬農在綑綁豬隻過程中，也可能因此受傷。邱淑媞指出，「我覺得身為農委會主委，重點不是影片的來源，重點在豬隻使用萊克多巴胺的副作用，是不是真的。農委會主委，你知不知道？如果你不知道豬隻有這些副作用，你就開放進口，這是非常可怕，且不負責任的決策。還是你明明知道，還做這樣的決策，或是完全不知道，竟然做出這樣的決策」。