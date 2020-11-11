要選100人目前僅20人合格 民眾黨代表選舉恐難產？
要選100人目前僅20人合格 民眾黨代表選舉恐難產？
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-11 18:07:31
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，在日前成功召開黨員大會後，就開始啟動黨代表選舉的程序。而日前公布黨代表報名時間後，從5日起開放報名，為期十天至14日止。不過原本欲選出100名黨代表，傳出至今僅有20多人經過審核符合被選舉資格。而距離截止日只剩下3天，按照這樣的進度，黨代表選舉是否有可能難產？對此柯文哲今天（11日）下午接受訪問時，僅老神在在表示「到禮拜六還早咧！」
民眾黨在10月起，就陸續在臉書上宣傳年底將進行黨代表選舉，而在5日正式開放黨代表候選人報名後，經過七天僅有20多人通過黨中央審核，符合被選舉的資格。若按照這樣的速度，可能無法在14日登記截止前達到預計120位候選人的門檻。對此民眾黨發言人蔡峻維受訪時表示，黨代表選舉其實在網路上討論相當踴躍，也有不少黨員已經在社團或群組內發表自己的政見，而之所以目前通過審核的人數只有20多位，原因在於要成為黨代表候選人，必須要具有「良民證」。「但由於申請時間多數要三到四天，導致很多有意參選黨代表的黨員們還無法通過審核。」蔡峻維說，「明天（12日）黨部會召開選務會議，會決定是否會延長；而若最終審核通過的人數未達到門檻，後續的處理措施也會在選務會議上討論」。