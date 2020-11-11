韓星頻傳「人設崩壞」　Irene耍大牌、姜成勳涉恐嚇

南韓K-POP偶像席捲全球，無非就是他們擁有姣好的外型、出眾的才藝和帶給粉絲幸福和快樂的能力，但近年演藝圈頻傳許多負面消息，讓這些偶像們的「人設」徹底崩壞，流失大量粉絲，實在很可惜。

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近期鬧非常大的就是Red Velvet的Irene，她被一名造型師控訴耍大牌，還大聲辱罵工作人員長達20分鐘，平時待人也不親和，造型師更直言「她沒資格當藝人，她是一個戴著假面具的人。」算是非常嚴厲的指控，Irene本人也承認該指控，並向造型師道歉，但她甜美又高冷的形象已經毀於一旦。

▲Irene被造型師控訴耍大牌。（圖／ Irene IG）

回首過去，還有許多負面事件讓人感到衝擊。幾個月前，AOA的智珉就被團員珉娥控訴職場霸凌長達十多年，珉娥因此心理狀態非常不健康，嚴重憂鬱到甚至有過輕生念頭，重創智珉的形象，最後智珉也為過去的行為道歉並且退團，AOA如今也只剩下四個人了。

▲珉娥曾嚴重憂鬱。（圖／珉娥 IG）

若要說到霸凌的問題，最知名的恐怕還是起始於2012年的花英事件，女團T-ara曾因為成員花英受傷，同時加上練習生的爆料，讓一系列經過加料的截圖與影片開始瘋傳，讓粉絲認為花英在團內遭受不公對待，花英甚至退出了團體。

多年後，花英上節目時曾提起該事，忍不住委屈掉淚，但沒想到卻引來意外的發展。當時有工作人員實在看不下去花英的「委屈」，出來爆料說花英一直都在假裝受害者，她根本沒有被欺負，直接反轉了結局。



▲花英曾在IG上請網友發言自重。（圖／花英IG） 而男偶像方面也曾有多位藝人讓粉絲大失所望，像是水晶男孩的姜成勳、JYJ的朴有天等。水晶男孩的姜成勳身為團內的主唱，自然是門面擔當，但卻因自身的行為斷送了大好前途，在2016年被揭露了他曾對公司、後輩和經紀人進行恐嚇、詐騙、貪污等惡行惡狀，雖然最後因為證據不足，沒有受到起訴，但也足夠讓他的演藝事業跌至谷底。



▲姜成勳被爆曾對公司、後輩和經紀人進行恐嚇。（圖／姜成勳 IG） 前東方神起和JYJ成員朴有天當時因涉嫌跟前女友黃荷娜分三次購買1.5公克的冰毒，被警方逮捕，黃荷娜更控訴是朴有天勸誘她吸毒，最終被判緩刑，種種行為讓經紀公司氣得跟他解約，粉絲也對他失望透頂，似乎已經很難東山再起了。