影／釐清迷思　坐月子不再心慌

光棍節（11月11日），由來其實是鼓勵單身男女以節日的名義正大光明地「脫單」，秀傳醫院特別選這天舉辦「坐月子、新生兒照護全攻略」新書發表，書中由權威的醫療團隊教導脫單的新手爸媽如何在產後調養身體、正確飲食、緩解憂鬱及照顧寶寶。

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▲秀傳醫院舉辦「坐月子、新生兒照護全攻略」新書發表，準媽媽及家屬爭相請簽名。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

× ▲秀傳醫院舉辦「坐月子、新生兒照護全攻略」新書發表，準媽媽及家屬爭相請簽名。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

發表會有30多位準媽媽及家屬參加，現場還有瑜珈老師林淑鈴教做孕期瑜珈、心理師張簡銘芬教六個放鬆小練習，並準備了月子餐養生湯品-鮮雞山藥蛤蜊湯讓與會人員品嚐，由彰濱秀傳和彰化秀傳的作者和準媽媽們問與答，一起破除許多傳統不當的迷思。

彰濱秀傳婦產科主任林坤沂表示，他希望準爸爸都能陪同準媽媽一起來產前檢查，把產檢當作是溫馨甜蜜的約會，一起聽醫師的提醒和注意事項，共同迎接新生命的到來，就像是他在上一本「懷孕生產書」中提到，準媽媽在孕期常會擔心害怕，網路資訊又太雜亂，準父母們需要醫療團隊給的正確觀念，懷孕的媽媽心情放鬆，寶寶才會安穩健康長大。

▲秀傳醫院舉辦「坐月子、新生兒照護全攻略」新書發表，瑜珈老師林淑鈴教做孕期瑜珈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

× ▲秀傳醫院舉辦「坐月子、新生兒照護全攻略」新書發表，瑜珈老師林淑鈴教做孕期瑜珈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

林坤沂說，在產後照護方面，書中有解答診間的高頻率問題，例如：大量落髮怎麼辦、產後多久有月經，甚至是會陰整形、老公抱怨伴侶產後性慾下降等；在飲食及新生兒照顧上，結合中醫師、營養師和小兒科醫師的專業知識，相信能讓新手爸媽坐月子不再心慌。

總策畫出書的是大腸直腸科的林安仁醫師，她是黃明和總裁的大媳婦，也是兩個孩子的媽，她體會到坐月子不如想像這麼簡單，於是邀請婦產科林坤沂醫師、小兒科吳宗樺醫師、中醫師李容妙、心理師張簡銘芬和營養師楊雅雯一起合作出書。

▲秀傳醫院舉辦「坐月子、新生兒照護全攻略」新書發表。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

× ▲秀傳醫院舉辦「坐月子、新生兒照護全攻略」新書發表。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

林安仁說，書中很多狀況她自己也遇過，比如：產後上完洗手間頭暈站不起來、想追奶變成追肥肉、照顧寶寶到自己一點都不開心等等，所以這本書是以新手爸媽的角度出發，輕鬆解答產後媽咪自身及寶寶照顧可能遇到的問題；林安仁她企劃了懷孕生產、坐月子新生兒照護攻略、嬰幼兒安心副食品與疾病照護、育兒等四本百科全書，希望大家藉由閱讀，習得健康的生活方式。