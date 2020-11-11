台股再創新高　外資回補買超153億

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台股再創新高　外資回補買超153億

中央社

calendar_today2020-11-11 21:00:41｜update2020-11-11 21:02:32

▲美國房地產大亨拉瑞·康納（ Larry Connor ）利用疫情期間股市波動幅度大賺一筆。（示意圖，非當事人／取自 Unsplash ）
▲台股今天收在最高點13262.19點，再創歷史新高。（示意圖，非當事人／取自 Unsplash ）
（中央社記者潘智義台北11日電）台股今天收在最高點13262.19點，再創歷史新高，外資買超新台幣153.91億元，11月以來8個交易日外資買超860.73億元。法人表示，外資在美國大選前借券賣出避險，選後回補。
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加權指數終場收在13262.19點，大漲180.47點，漲幅1.38%，成交值新台幣2390.5億元。8大類股齊揚，其中泥窯、塑化、造紙、金融類股漲勢最強，電子股也止跌回穩。三大法人合計買超新台幣196.95億元，其中自營商買超47.33億元、投信賣超4.29億元、外資及陸資買超153.91億元。
外資買超前10名個股集中在傳產、金融股，其中6檔金融股包括新光金、中信金、元大金、國泰金、玉山金和兆豐金；4檔傳產股包括鋼鐵龍頭中鋼、航空股華航、長榮航及化工股中纖。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，美國總統大選前，市場擔心美國選民會有激烈的衝突影響金融市場，外資也在台股大幅借券賣出避險，但美國大選和平落幕，外資也開始回補，資金流入包括台、日、韓在內的亞股。

蔡明翰分析，投資人擔心疫情衝擊消費旺季，電子產品首當其衝，造成美科技股轉弱；雖然台股電子股止跌回穩，但成交比重卻低於7成，因此台股創高後，能否續強關鍵，還是要觀察資金何時重回電子股。

他直言，現階段台股的原物料、金融股落後族群補漲，因才剛轉強，投資人仍可逢低承接，但這些股票續航力畢竟有限，適合短進短出。當疫情趨緩後，長線投資仍須依賴電子股重回主流，還有觀察外資買超台股的持續力道。

另外，投信投顧公會理事長張錫今天在證交所ETF、ETN頒獎典禮受訪時表示，台股百花齊放，指數創新高後，仍有機會再向上，主因全球資金持續寬鬆，美國聯邦準備理事會甚至後年都不會升息；加上台灣景氣好，即便有疫情干擾，但5G熱、半導體產業旺，外資年初以來至10月底賣超7000多億元，都有機會回補。
張錫說，半導體產品、面板出現難得一見的大缺貨，都可能帶動台灣相關產業業績，加上台股配息率高、基本面好，都是台股展望看好，吸引外資的原因。（編輯：楊玫寧）1091111
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