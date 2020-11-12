雙11搶到便宜？超神網站揭「歷史價格」 眾懊悔：不早說
雙11搶到便宜？超神網站揭「歷史價格」 眾懊悔：不早說
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-12 12:44:34
昨（11）日雙11「光棍節」，眾多電商都推出超殺優惠，讓不少民眾忍不住瘋狂下單清購物車。不過今（12）天就有網友貼出一個「超神網站」，可以直接查出該商品的歷史價格，更讓不少買到非優惠價的人看了懊悔直呼：「為什麼不早點說！買貴了啦」
一名網友在PTT上發文分享，「很謎的電商歷史價格查詢工具，貼上商品網址後，就可以看到歷史價格，結果發現很多東西其實都是平常價，甚至還有一些商品是『週期的漲跌』，不知道行情的人還以為雙11超級優惠，一堆什麼限時搶購的，一看歷史價格就知道在唬爛」。原PO繼續補充，「很多商品從去年初就有資料，似乎不是最近才有的新網站，就這樣默默存在快兩年，我去google都找不到任何有關這個網站的資訊，連什麼關鍵字廣告都沒有，也太低調！而且這個網站沒有顯示廣告或是什麼返利連結，不知道背後金主是？還是這在做什麼商業研究？但開放給一般人查詢是還滿佛的」。不少人看完後也立刻到網站內查詢自己下手買的東西，結果哀嚎聲不斷，「查了才發現，昨天買了以為促銷的原價品」、「原來我是買貴的肥羊」、「為什麼不早點說，看完才發現買貴了」、「謝謝讓我知道清淨機買貴了2000元」、「防潮箱我買貴500」、「這個好強喔」、「高調阿，若大多數消費者都會用以後電商才會給真折扣，才會進步」。（編輯：潘毅）