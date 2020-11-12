歷任總統領導力比一比　李登輝最受肯定、阿扁墊底

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民調發現，民眾認為台灣民主化之後的四位總統中誰最有「領導力」：李登輝(34.2%)、蔡英文(30.9%)、馬英九（16.3%）、陳水扁（5.1%）。
就李登輝的人格特質，民調發現，65.5%的民眾認為李登輝總統是一個「重視國家整體利益大於個人利益」的總統。
民調發現，77.3%的民眾認為李登輝總統是一個「值得信賴，能夠領導國家」的總統。76.6%的民眾認為李登輝總統是一個「決策果斷且領導強而有力」的總統。66.9%的民眾認為李登輝總統是一個「用人唯才，能夠選擇適當的人擔任政府官員」的總統。72.3%的民眾認為李登輝總統是一個「能夠促成合作並且解決問題」的總統。67.1%的民眾認為李登輝總統是一個「對人民信守承諾」的總統。73.4%的民眾認為李登輝總統是一個「在意一般老百姓需要」的總統。84.2%的民眾認為李登輝總統是一個「有智慧」的總統。
就李登輝總統國際事務處理評價，民調也發現，87.6%的民眾認為李登輝總統的「元首外交」，對於提升台灣的國際地位有幫助。70.2%的民眾對於李登輝總統提出的「務實外交」表示肯定。
就李登輝總統兩岸事務處理評價，民調也發現，56.0%的民眾對於李登輝總統當時處理台海飛彈危機的方式表示肯定。69.5%的民眾同意李登輝總統，在1999年提出兩岸關係關係是兩國論的觀點。58.4%的民眾同意李登輝總統，曾預言共產中國必然分裂的觀點。
至於台灣的認同部分，民調發現，61.6%的民眾認為自己是「台灣人」，33.6%認為自己「兩者都是」，僅2.7%認為自己是「中國人」。若只能在「台灣人」或「中國人」兩者選一，86.8%的民眾認為自己是「台灣人」。
民進黨不分區立委范雲說，就國家認同部分，在中國壓逼下，台灣人認同已然成形，且以達到非常的確定與穩定。而李登輝的兩國論，在政黨部分，連民眾黨支持者都超過7成肯定李登輝的兩國論，只剩下國民黨支持者不支持。在總統評價部分則呈現李登輝、蔡英文爭鋒情形。
曾當過職業軍人的民進黨立委蔡適應說，在90年代，因為台海危機，長官告訴他要注意這些年輕人到離島保衛台灣的情緒。而他也發現當時的年輕人對於保衛台灣一事不會猶豫。
台灣智庫共同創辦人林佳龍表示，他是從三月學運的反抗者、後來研究李登輝的研究者到最後加入李登輝團隊的追隨者。為了致敬李登輝、並傳承他留給台灣的政治遺產，台灣智庫，從這週日開始展開一系列「李登輝學」的講座。同時也將在明年1月15日李前總統冥誕當天，舉辦為期兩天的李登輝學研討會。這也是瞭解所謂李登輝說接下來「交給你們」的清單以及他所代表的時代精神。
這次調查針對台閩地區22縣市，年滿18歲的一般民眾進行訪問，調查時間：109年11月05日-109年11月07日； 以市話進行抽樣調查，共完成1,076份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點；並經過人口、戶籍、性別、年齡及教育程度加權處理。
新聞來源為Newtalk 新頭殼