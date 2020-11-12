全國高手爭「家事技藝金手獎」　企業預開職缺激勵選手

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全國高手爭「家事技藝金手獎」　企業預開職缺激勵選手

記者孫唯容/新北報導

calendar_today2020-11-12 17:20:00

▲（圖/新北市府教育局提供）
▲新北市政府今（12）日辦理「全國高級中等學校109學年度家事類學生技藝競賽頒獎典禮」，共頒發金手獎59名、優勝113名。（圖/新北市府教育局提供）

新北市政府今（12）日辦理「全國高級中等學校109學年度家事類學生技藝競賽頒獎典禮」，共頒發金手獎59名、優勝113名，頒獎典禮現場比照金馬獎頒獎模式，當場公布獲獎名單，此次競賽也媒合15間企業提供優秀選手職缺預聘名額，激勵選手全力以赴。

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▲（圖/新北市府教育局提供）
▲本次「全國高級中等學校109學年度家事類學生技藝競賽」金手獎獲選學生。（圖/新北市府教育局提供）

全國高級中等學校學生技藝競賽分為工業類、商業類、家事類、農業類及海事水產類五大類競賽，限定高三學生為參賽對象，且每校限推派至多2名選手參加一項職種競賽，是國內技職體系最高水準的全國性賽事之一新北市今年首度承辦家事類競賽，分為美顏、美髮、手工藝、服裝製作、服裝設計、教具製作、室內設計及烹飪等8項職種。

市長侯友宜認為，技職教育是臺灣的發展基礎，本次競賽項目家事類，也是臺灣未來產業轉型服務業的關鍵產業，新北市自106年起首設全國唯一技職教育科，致力推動技職教育，已連續3年獲得教育部技術及職業教育成效評比最高榮耀的「優等」成績，也提出「贏得未來技職人才計畫」，以扎根、專業、國際、跨域、創新五大面向，為國家培育具備實作力、創新力及跨域力的國際專業技術人才。

教育局表示，今年更獨步全國，首推「新北市全國高級中等校技藝技能競賽選手培訓獎勵機制」，包括只要獲得國際技能競賽金牌者，新北市加碼補助選手獎助學金，最高達新臺幣120萬元，來激勵師生追求頂尖，提升專業。

此外，本競賽另外與15家企業簽署「技藝競賽選手企業預聘暨人才媒合」合作備忘錄，其中包括上市上櫃公司興采實業、瓦城集團、宜鼎國際、台北萬豪酒店、維多麗雅酒店、名留國際、曼都國際等知名業者，提供優秀選手未來實習或就業預聘等機會，現場侯友宜也頒贈感謝狀，感謝業者共同為臺灣培育優質下一代。

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