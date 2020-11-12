全國高手爭「家事技藝金手獎」　企業預開職缺激勵選手

新北市政府今（12）日辦理「全國高級中等學校109學年度家事類學生技藝競賽頒獎典禮」，共頒發金手獎59名、優勝113名，頒獎典禮現場比照金馬獎頒獎模式，當場公布獲獎名單，此次競賽也媒合15間企業提供優秀選手職缺預聘名額，激勵選手全力以赴。

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▲本次 「全國高級中等學校109學年度家事類學生技藝競賽」金手獎獲選學生。 （圖/新北市府教育局提供）

× ▲本次 「全國高級中等學校109學年度家事類學生技藝競賽」金手獎獲選學生。 （圖/新北市府教育局提供）

全國高級中等學校學生技藝競賽分為工業類、商業類、家事類、農業類及海事水產類五大類競賽，限定高三學生為參賽對象，且每校限推派至多2名選手參加一項職種競賽，是國內技職體系最高水準的全國性賽事之一；新北市今年首度承辦家事類競賽，分為美顏、美髮、手工藝、服裝製作、服裝設計、教具製作、室內設計及烹飪等8項職種。

市長侯友宜認為，技職教育是臺灣的發展基礎，本次競賽項目家事類，也是臺灣未來產業轉型服務業的關鍵產業，新北市自106年起首設全國唯一技職教育科，致力推動技職教育，已連續3年獲得教育部技術及職業教育成效評比最高榮耀的「優等」成績，也提出「贏得未來技職人才計畫」，以扎根、專業、國際、跨域、創新五大面向，為國家培育具備實作力、創新力及跨域力的國際專業技術人才。





教育局表示，今年更獨步全國，首推「新北市全國高級中等校技藝技能競賽選手培訓獎勵機制」，包括只要獲得國際技能競賽金牌者，新北市加碼補助選手獎助學金，最高達新臺幣120萬元，來激勵師生追求頂尖，提升專業。

此外，本競賽另外與15家企業簽署「技藝競賽選手企業預聘暨人才媒合」合作備忘錄，其中包括上市上櫃公司興采實業、瓦城集團、宜鼎國際、台北萬豪酒店、維多麗雅酒店、名留國際、曼都國際等知名業者，提供優秀選手未來實習或就業預聘等機會，現場侯友宜也頒贈感謝狀，感謝業者共同為臺灣培育優質下一代。