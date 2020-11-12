雙11前驚見付款通知！女友淡定吐「原因」　他一聽秒爆氣

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原PO指出，當下真的是嚇壞了，猜測自己應該是被盜刷了，女友剛好回家，他趕緊將此事告訴女友，沒想到對方一臉淡定的說，「喔～那個是我幫你辦的啊，因為我想要用第2個門號比較便宜」，原PO聽完傻眼，因為女友完全沒有經過他的同意，就拿他的資料辦了門號，更用他的錢付款。
這也讓原PO忍不住大罵，「不是欸，到底為啥可以這麼理所當然地說出來，都不會覺得哪裡怪怪或是不尊重我嗎？」他事後打給客服想要取消交易，但客服人員表示解約還需要多繳3868元的費用，讓他更火大，結果女友沒有覺得抱歉，反而還跟他冷戰，直到幾天後才放軟態度的說，她可以不生氣，也可以同意將門號取消。
不過原PO表示，這件事已經嚴重影響到了他對女友的信任，「現在我ATM領錢都會懷疑跟擔心她偷看，怕之後她一個不開心或幹嘛，直接盜領我」，他想要跟女友把此事講開，又擔心一言不合兩人會直接分手，並問「你們有碰過類似的事件嗎，都是怎麼處理這種事情的？」
許多網友也紛紛回應，「要分手前所有帳號改一改密碼，手機號碼也換一個」、「基本的告知是常識吧」、「就算感情再好，除非你曾授權讓她能這樣做，不然也太不尊重了吧，更何況還只是交往階段」、「這種真的建議分手」、「傻眼欸，也太不尊重人了吧」、「是真的滿誇張啦」、「這跟偷熟人的錢有什麼不一樣」。
事後，原PO也更新文章，他暫時沒有想提告，但還是決定跟女友攤牌，並提前先把對方知道的卡片密碼停掉、換掉了，「要做到這程度真的我也是很掙扎，但信任感已經嚴重破損，想想我也是沒辦法冒這個風險，唉」。（編輯：許智超）