遭指稱「談好代理疫苗價格數量」台灣東洋提三點聲明澄清
遭指稱「談好代理疫苗價格數量」台灣東洋提三點聲明澄清
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-12 22:18:07
台灣東洋藥品代理德國BNT有新冠肺炎疫苗破局，遭外界質疑有涉及股市內線交易疑慮，東洋董事長今（12）日召開記者會，親自出面說明相關洽談過程，不過中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應強調東洋BNT疫苗早就說好要買200萬劑。對此，東洋晚間提出三點聲明，駁斥疾管署從未給予明確的採購數量。
台灣東洋表示，首先疾管署只要求東洋就「100萬到200萬劑」與BNT商談，從未給予台灣東洋一個明確的採購數量，此外，東洋在經過商談後，有向疾管署說，此數量與BNT 所認知過往台灣官方曾表達的採購數量相距甚遠，以致會拉高每劑單價，但疾管署仍要求以此數量報價，但在台灣東洋報價之後，疾管署並未對於報價給予任何回應，因此對台灣東洋而言，沒有存在「有關數量與價格本來就講得很清楚」之情事。第三，東洋表示在採購洽商中，為解決過往授權關係，必須有三方協議，並沒有所謂的「三方授權」。而台灣東洋也一再向疾管署保證最終將會是台灣東洋與BNT 之間的「供貨合約」來完成交易。