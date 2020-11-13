超商進駐中央公園24小時營業　「借問站」補足遊客需求

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遊客中心是座鋼骨結構白色建築體，外觀頗具現代感，入門分左右兩邊，右邊手邊是全家便利店，左手邊是遊客中心櫃檯及餐飲座位區，以太空艙概念設計，風管外露的屋頂，綴滿紅、金色飛鳥，工業風呼應中央公園前身水湳機場，讓全家中央公園店成了全台風格最特殊的一家。
遊客中心餐飲空間近70坪，由蚨盈股份有限公司經公開招標取得營運權，是中央公園唯一便利商店﹔蚨盈董事長鄒盛達表示，中央公園店進駐遊客中心後24小時營業，除了提供遊客購物服務，每天傍晚5點至次日上午9點遊客中心志工的勤餘時間，將由便利店員工「填補」，以交通部觀光局「借問站」模式，提供遊客諮詢等各項服務，讓遊客中心維持全天候服務不打烊。
鄒盛達也說，24小時營業的便利商店，就像中央公園一盞永不熄滅的燈，中央公園佔地67公頃，幅員廣闊，入夜後成為指標引領遊客路徑，也能隨時補足遊客餐飲、諮訊等需求，具備「借問站」功能。
遊客中心每天上午9時至下午5時由志工輪值，104位具有服務熱忱及專業訓練志工，提供園區櫃檯諮詢、巡檢公園及生態導覽等專業解說服務。台中市2021年跨年晚會主場設在中央公園，中央公園已做好萬全準備，有信心協助台中市政府提供與會者最便利服務。