名家論壇》黃創夏／台灣成為「東方瑞士」的機遇！

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在那樣的世界格局之中，有一些國家雖然沒有辦法像美國一樣得天獨厚，但掌握了某一部分的關鍵核心樞紐優勢，也可以怡然自得，在列強你死我活的競爭當中，「掌握了安全」！
那一個國家就是「瑞士」！
瑞士靠著獨特有信用的金融服務體系，成了各國不能隨意侵犯和欺侮的國度；而瑞士更有綿密傳承的精密工業能力，產出世界上雖然不是巨人規模，但卻是許多人想要擁有的精品；瑞士更利用他的好山好水，成為世界上美好旅遊的代名詞之一。
在經濟能力絕對能夠自給自足之下，瑞士更是把自己打造成為一個「刺蝟國度」，整個二十世紀當中，沒有一個霸權和窮兵黷武的國家敢侵犯他！
二十一世紀過了二十年，「霸權」思想已經不是自由世界的人類所樂見的發展，最後是那些新因素可以獨霸世界？不得而知！
不過，所有的產業趨勢和未來學專家都知道：科技能力和資通產業必然會是方興未艾的「第二次新冷戰」核心關鍵，而不論是創新科技和新興資通產業都有一個核心驅動關鍵：「晶片」！
感謝張忠謀、感謝在四十多年前願意相信和協助張忠謀的台灣人民，我們現在也可以說：「如果你掌握了晶片，你就掌握了自己的安全！」因為我們有獨步全球的「台積電」！
讓台灣成為許多人夢寐以求的「東方瑞士」，正是台灣最好的契機！
然而不要以為光靠台積電和半導體產業，台灣就可以繁榮興盛，人人富庶。
首先，晶片和半導體產業是「知識密集」和「資本密集」的產業，不只是各國想要進入的門檻高不可攀，就是想要成為其中產業的一員，知識和技術的門檻也很高，並不是可以因為這麼一個產業就可以讓台灣2360萬人民衣食無虞！
請把竹科、中科和南科的就業人數相加起來，頂多就是六、七十萬人之譜，第一個問題就是：台灣其他非半導體之製造業中，數百萬的就業人口靠什麼吃穿？
如果加上服務業，上千萬的就業人口在條件、知識和技術上的諸多門檻限制，他們，都無法靠著「台積電」安家維生。
此時此刻，政府的財經部門和科技部門更該主動出擊，協助如化工產業、機械產業‧‧‧讓他們在這個「晶片浪潮」下，能夠轉型、銜接成為「半導體關聯產業」，可能其中的複合材料、生產線上的精密機械、蝕刻晶片製成的精密化學溶劑‧‧‧都需要整合、培訓、和轉型，這樣全台灣才能夠「與台積電共榮」！
其次，在全球疫情無法徹底控制下來局面之下，全球仍有相當長的一段時間將是「半封鎖」甚至有時會「全封鎖」，觀光和旅遊和餐飲等服務業都將受到重大衝擊。
台灣因疫情控制得當，很幸運的成為「角落裡的孤獨男孩」，許多過去會出國旅遊的能量幾乎都全數轉向台灣，這是個「契機」也可能是個「危機」，因為這個時機可以是趁機修整台灣的好山好水，讓旅遊觀光環境更融入大自然和台灣獨特的四百年發展史，但也可能很多相關業者只是想要「活下去」，一窩蜂的過去亂象傳統不變，人潮過後，山河又被不肖業者結合地方派系，鬧得是支離破碎與光怪陸離。
此時此刻，政府相關主管部門更該主動積極，在國旅正夯時刻，不能只有「補助」，而是「主導」，讓台灣真的能做到「一鄉一特色」，而且真的是好山與好水！
當然，「國防自主」的產業也更該積極扶持，感謝川普，讓台灣在這四年的武裝有長足進展，但靠山山倒，總不能永遠靠著美國突然有一個對台灣特別關注的總統而大量採買，怎麼樣建立台灣的自主國防工業，包含高等科技教育人才的培訓和教育環境的重整與配合？都是巨大的工程！
丞相，風停了！
不論美國總統大選在70天之後如何落幕，大家都預判國際政治驚濤駭浪即將邁入「修整期」，請注意：接下來政府的治理能力才是真正的考驗。
更重要的是，在沉悶和封閉的被迫之下，「焦躁」很可能會引發社會上不良分子蠢蠢欲動，治安相關單位是否已經準備好了？
還有，全球產業鏈重組之下，台灣確實有機會得到更多國際投資和經貿協商的機會，但是「排除投資障礙」更符合國際化經營環境，需要綿密的修法和立法呼應，看看現在的立法院運作實況，真的有信心嗎？
信手拈來，方方面面的考驗難以盡數，內政團隊真的有把握因應嗎？
丞相，風停了。
真正的嚴厲考驗即將降臨，能真正把政府機器的每一個螺絲都鎖緊，油路和電路都暢通無礙，絕對將是第一要務！
只有因應新環境的國家機器打造好、運轉卓越了，台灣才能順風而起，成為真正的「東方瑞士」！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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