美股收黑！台股早盤一度跌51點 台幣強升逾3角觸28.51元
美股收黑！台股早盤一度跌51點 台幣強升逾3角觸28.51元
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-13 11:38:52
在美國新冠肺炎疫情急劇升溫，打壓疫苗樂觀情緒，美股全面收黑，台股今（13）日早盤呈現盤整偏弱格局，以13221.8點、小漲0.02點開出後，一度下跌51.66點，後來拉回平盤震盪，漲跌互見，倒是新台幣兌美元早盤仍強升3.5角，一度觸28.51元。
美股4大指數收黑，道瓊工業指數終場下跌317.46點，跌1.08%，收在29080.17點；標普500指數下挫35.65點，跌幅1%，收在3537.01點；那斯達克指數亦下跌76.84點，跌0.65%，收在11709.59點。在美股全面收黑之下，亞股包括韓股及日股今日早盤也軟趴趴，東證指數跌幅更超過1%。台股今日開盤小漲0.02點，以13221.8點開出，並一度來到13231.57點、上漲9.79點，只是後繼無力翻黑，並跌破13200點，一度觸13170.12點、下跌51.66點，目前拉回平盤震盪，漲跌互見。
在類股表現上，傳產表現相對強勢，目前造紙類股漲逾1%，汽車、觀光也有近1%的漲幅，食品漲0.68%左右，生技股也漲，電子股表現相對疲弱，光電倒是抗跌。在個股表現，台積電傳出明年結構調薪20%，將創最大調幅紀錄，今日股價開高，一度來到460元，目前拉回平盤震盪，而大立光則漲逾1%，和碩漲漲幅更超過2%，鴻海、聯發科、聯電則都跌。相較台股陷入盤整，新台幣兌美元今日早盤以28.84元、升值2分開出後，再度向前央行總裁「彭淮南防線」28.5元挺進， 一度來到28.51元、強升3.5角，目前在28.511元震盪。