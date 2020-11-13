金門縣政府將招募300位短期臨時工 本月20日起受理登記
金門縣政府將招募300位短期臨時工 本月20日起受理登記
記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-11-13 18:00:00
金門縣政府實施具有公法救助性質之短期臨時工計畫，明(110)年提供三百個按日計酬之臨時工名額協助失業勞工及身障者等就業弱勢族群，報名作業將於11月20日上午9點到下午5點(中午不休息)、11月21日上午9點到中午12點，在金城鎮公所受理；烈嶼鄉民眾可在11月23日上午9點到中午12點在烈嶼鄉公所報名。
金門縣政府社會處說明，報名資格均須年滿16歲以上未滿65歲，並須設籍（含依親居留）並居住金門連續1年（含）以上，另身障者須經過就業技能檢核初評程序，評分達60分以上，始符合報名資格；未達60分者，將轉銜至縣府「身心障礙者職業重建服務窗口」提供就業服務金門社會處表示，報名當天本人需親自到場，每人以報名一次、勾選一個用人單位為限，報名完成後不得更換，若有重複報名者，喪失抽籤資格，經審查符合報名資格之人員，可繼續參加今年12月1日（星期二）上午9時公開舉行之抽籤作業，地點在金城體育場（籃球場及視聽室）。