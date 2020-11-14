疫情燒！全球公共債務比將創新高　歐美國財政惡化甚亞洲

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疫情燒！全球公共債務比將創新高　歐美國財政惡化甚亞洲

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-11-14 11:32:16

▲新冠肺炎疫情持續延燒，今（2020）年全球公共債務占 GDP 比率預料將創新高，而且歐美國家升速更甚於亞洲主要經濟體。（圖／財政部提供）
▲新冠肺炎疫情持續延燒，今（2020）年全球公共債務占 GDP 比率預料將創新高，而且歐美國家升速更甚於亞洲主要經濟體。（圖／財政部提供）
新冠肺炎來襲，各國政府為應付疫情大幅增加財政支出，台灣也不例外。不過，根據財政部公布最新財政統計通報，以國際貨幣基金（IMF）今（2020）年10月最新財政監測報告預測，2020年全球財政赤字占GDP比率將由2019年3.9%陡升至12.7%，其中歐美國家升速更甚亞洲經濟體，財政赤字占比除台灣與南韓、德國較低之外，其餘均高於10%。
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今年新冠肺炎疫情來襲，至10月底全球確診人數就已超過4600萬人，造成119萬人死亡，重創國際經濟活動，各國政府為應付疫情大幅增加財政支出，依據IMF今年10月最新財政監測報告預測，今年全球財政赤字占GDP比率將由2019年3.9%陡升至12.7%，其中先進經濟體國家上升11.1個百分點為14.4%；全球公共債務逼近 GDP規模（90兆美元）占比達98.7%，先進經濟體及新興市場經濟體此項比率各為 125.5%、62.2%，皆創歷史新高紀錄。
就主要國家財政狀況觀察，由於經濟停滯，財政收入和支出同時惡化，各級政府財政赤字占GDP比率普遍大幅上升，根據IMF最新財政監測預測，2020年除台灣、南韓各為0.7%、3.2%較低，以及德國 8.2%外，其餘國家均高於10%，其中以加拿大19.9%、美國18.7%較高。
若就公共債務占GDP比率以日本266.2%最高，其次為義大利161.8%、美國131.2%，比率低於50%者，僅有南韓（48.4%）及台灣（預估35.5%）。
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