稱270萬張選票「被刪除」！川普：Dominion系統操控選舉

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川普的兒子小唐納德（ Donald J. Trump ）也在個人 Instagram 上傳 Twitter 截圖，暗示選舉系統有誤，圖片上寫道「 Dominion 和杭特（ Hunter Biden ）有什麼差別？完全沒有。他們都把 10% 給了『大人物』」拜登的次子杭特在選舉前被右派、共和黨人攻擊其與中國、烏克蘭企業交往慎密，其中有郵件提及「大人物」（ Big Guy ）金錢，而外界推測指的就是拜登。
據《 USA Today 》Dominion 系統有誤的指控，由幾個保守派媒體播報，右派媒體《一個美國》（ OAN ）稱，根據智庫愛迪森研究中心（ Edison Research ），全美各地使用的選舉系統被發現刪除了投給川普的選票，Dominion 系統可能將 43.5 萬張川普的選票轉給拜登，另外有 270 萬張選票似乎被刪除了，其中 100 萬票在賓夕法尼亞州。
但根據美國國土安全部（ Department of Homeland Security ）相關部門，Dominion 被喻為是「有史以來最安全的選舉系統」沒有任何證據表明投票系統會刪除或丟失選票，更改選票或以任何方式受到損害。國土安全部補充，所有計票結果差距非常接近的州都有每次投票的書面記錄，必要時可以重新驗票。
國土安全部網路安全（ CISA ）主任克雷布斯（ Chris Krebs ）也透過推特轉發選舉法專家貝克（ David Becker ）的發文，呼籲不要擴散對選舉系統有誤、毫無根據的指控，就算這些指控來自於總統。這些胡思亂想早就被國土安全部門反駁過多次。