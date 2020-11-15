稱270萬張選票「被刪除」！川普：Dominion系統操控選舉

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稱270萬張選票「被刪除」！川普：Dominion系統操控選舉

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-15 12:10:00

川普
▲美國現任總統川普，在主流媒體11月8日認定拜登後，競選團隊在各關鍵州發起法律戰控訴選舉舞弊。（圖／美聯社／達志影像）
美國現任總統川普在媒體認定民主黨候選人拜登當選第 46 屆總統後，至今（ 15 ）仍然未承認敗選，週四（ 12 ）川普稱投票系統「 Dominion 」刪除了他 270 萬張選票，或者將選票轉給拜登，事實查核（ Fact Check ）系統則出面澄清，Dominion 系統並沒有刪除或轉讓選票。
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川普在 14 日在個人推特上發文，稱看到大量的支持者在全美各地遊行，包括週六（ 14 ）在華盛頓特區的大型遊行，他感到非常感動，他可能想在遊行隊伍附近停下，向支持者打聲招呼。川普再次聲稱，這場大選被 Dominion 系統操縱、顛倒頭票結果。該篇推文也被推特標籤警告「這項有關選舉詐欺的指控有爭議」川普同日發文指控，亞利桑那州和內華達州都使用了 Dominion 系統，難怪讓他的選情在票數非常接近的情況下敗選。
▲（圖／翻攝自
▲川普透過推特發文。（圖／翻攝自 Twitter）
▲川普透過推特發文。（圖／翻攝自
▲川普透過推特發文。（圖／翻攝自 Twitter）
川普的兒子小唐納德（ Donald J. Trump ）也在個人 Instagram 上傳 Twitter 截圖，暗示選舉系統有誤，圖片上寫道「 Dominion 和杭特（ Hunter Biden ）有什麼差別？完全沒有。他們都把 10% 給了『大人物』」拜登的次子杭特在選舉前被右派、共和黨人攻擊其與中國、烏克蘭企業交往慎密，其中有郵件提及「大人物」（ Big Guy ）金錢，而外界推測指的就是拜登。

▲（圖／翻攝自Instagram）
▲小唐納德在個人IG上傳推特截圖。（圖／翻攝自Instagram）
據《 USA Today 》Dominion 系統有誤的指控，由幾個保守派媒體播報，右派媒體《一個美國》（ OAN ）稱，根據智庫愛迪森研究中心（ Edison Research ），全美各地使用的選舉系統被發現刪除了投給川普的選票，Dominion 系統可能將 43.5 萬張川普的選票轉給拜登，另外有 270 萬張選票似乎被刪除了，其中 100 萬票在賓夕法尼亞州。

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▲聚集在華盛頓街頭的川普支持者。（圖／翻攝自 Twitter@DanScavino）
但根據美國國土安全部（ Department of Homeland Security ）相關部門，Dominion 被喻為是「有史以來最安全的選舉系統」沒有任何證據表明投票系統會刪除或丟失選票，更改選票或以任何方式受到損害。國土安全部補充，所有計票結果差距非常接近的州都有每次投票的書面記錄，必要時可以重新驗票。

國土安全部網路安全（ CISA ）主任克雷布斯（ Chris Krebs ）也透過推特轉發選舉法專家貝克（ David Becker ）的發文，呼籲不要擴散對選舉系統有誤、毫無根據的指控，就算這些指控來自於總統。這些胡思亂想早就被國土安全部門反駁過多次。
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▲選舉法專家貝克（David Becker）的推特發文。（圖／翻攝自 Twitter）
 
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