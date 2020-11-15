孫大千酸陳明文：有時間消滅國民黨徽怎不說清高鐵3百萬
孫大千酸陳明文：有時間消滅國民黨徽怎不說清高鐵3百萬
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-15 17:18:54
民進黨立委陳明文、王美惠提案修改政黨法，明定政黨標章不得與國旗國徽相同或相近，引發國民黨反彈，痛批「不只搶黨產，還要搶黨徽」。前立委孫大千則反酸陳明文，若有時間消滅國民黨黨徽，為何不能坦白把高鐵上的300萬現金故事講明白。
為避免國徽與國民黨黨徽相似造成民眾混淆，陳明文等人擬修《政黨法》第14條，新增政黨標章不得與國旗國徽相同或相似，違者若限期未補正或補正仍不符規定，將不予備案，此案將於下周送進立院程序委員會。對此，國民黨強調，「先有黨徽，再有國徽」是中華民國發展、興壯的順序，國民黨創建中華民國是歷史事實，要求修法禁止國民黨使用黨徽就是意圖顛倒歷史存續順序，此舉不僅顛倒是非，更缺乏民主素養。
孫大千則酸陳明文，若有那麼多美國時間消滅國民黨黨徽，「為什麼不能夠認真、坦白，把高鐵上300萬現金的故事說清楚，講明白呢？」若看國旗國徽這麼不順眼，民進黨為何不敢在立法院的仗著絕對多數來進行修改呢？
「真的有人愚蠢到認為，只要把國民黨的黨徽消滅，就可以切斷中國國民黨和中華民國的關係嗎？」孫大千質疑，民進黨黨徽中的台灣圖案，難道就不會侵犯到現在的國家識別，造成黨國不分的狀況嗎？新聞來源為Newtalk 新頭殼