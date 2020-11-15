國民黨重啟「駐華府辦事處」？江啟臣：確定後向大家報告

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國民黨重啟「駐華府辦事處」？江啟臣：確定後向大家報告

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-11-15 15:11:59

國民黨主席江啟臣賭輸，11日在謝龍介幫忙套衣服下，真的穿上統一獅的球衣主持中常會。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.11）
▲對於國民黨重啟駐美辦公室一事，國民黨主席江啟臣受訪時僅低調表示，等確定後會向大家報告。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.11）
隨著美國各大媒體報導拜登當選新一任美國總統後，為了因應可能的政治變局，除了民進黨政府動作頻頻外，國民黨方面也研擬重啟「駐華府代表處」，啟動政黨外交，和美國官員及兩大黨重建溝通管道，目前希望找有外交經驗的人常駐華府，不排除是當地僑胞或學者。對此國民黨主席江啟臣今天（15日）低調表示，確定後會向大家報告。
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我國駐美代表處代表蕭美琴，日前主動致電拜登的外交政策顧問布林肯，代表我政府祝賀美國總統當選人拜登及副總統當選人賀錦麗，試圖淡化外傳過去民進黨政府「押寶川普」的傳言；而眼見拜登將成為新任美國總統，身為在野黨的國民黨也在此時開始有所動作，打算重新恢復2016年裁撤掉的國民黨駐美代表處。
而今天上午在苗栗縣三義鄉，出席天帝教總會前任理事長郝寶驥先生追思典禮的江啟臣，途中被問及國民黨是否將設立美國辦事處議題，江啟臣僅低調表示，確定後再向大家報告。「一直努力加強對美關係且執行中，不過有時受到像是新冠肺炎疫情影響，客觀環境因素限制，要等到疫情結束以後。」江啟臣說，「強化對美關係、溝通，以及對美不同黨派的聯繫，其實我們一直在做。不光只是駐美，包括其他國家，甚至這些不同國家在台灣的代表或使館、人員，也常常邀請到中央黨部進行不同意見交流，實際做比說來的重要」。
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