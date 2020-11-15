夜市烤玉米一支180元！他爆招牌寫35元 真相藏在細節裡
夜市烤玉米一支180元！他爆招牌寫35元 真相藏在細節裡
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-15 18:06:38｜update2020-11-15 18:11:58
新冠肺炎疫情爆發後，國內經濟也隨即受到衝擊，先前士林夜市才傳出倒閉了100多家攤位，還有商家透露來客數掉到僅剩一成，然而近期更有網友爆出攤販價錢爭議！該名網友表示，自己到士林夜市買烤玉米，招牌售價原本寫35元，沒想到結帳卻是180元！而他查出原因後，就氣得發文抱怨，在網路上掀起一陣熱議。
原PO於臉書社團《爆料公社》上發文，表示自己到士林夜市買烤玉米，招牌上寫著35元，但結帳時卻被告知要180元！而他也查明原因，發現原來招牌35元是指「40公克35元」，原PO所買的玉米約有200克，因此要價180元，這讓他氣得痛批「玉米有人在秤斤賣的喔？XX！」貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「1根5、60就覺得很夭壽了，180也太嚇人了吧」、「我還買過1根210的烤玉米，害我都捨不得吃了」、「可以直接走人阿，我要是知道被這樣坑，肯定直接轉頭走掉，又不是傻子」。但亦有網友表示，「烤玉米本來就秤重賣啊，只是那個單價太誇張，我們這裡一支價格是50到70。」「這有什麼奇怪？墾丁滷味的肉片是秤兩在賣的呢，跟賣黃金一樣」。
針對烤玉米的價格，先前也有一名自稱種玉米的農民留言，解釋若不計入人力、時間成本，單棵玉米從種子長到採收成本約5元，然而夜市的烤玉米還得加上租金、瓦斯、水電等成本，若以一爐只能烤5支玉米來算，一支玉米平均要烤2次，每次10分鐘，等於一個小時只能產出15支，以80元來賣的話，一小時大約能賺1200元，實際進帳還得再扣掉上述成本。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。