美疫情衝破1100萬例確診　1週就多100萬人染疫

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美國是全球疫情最嚴重的國家，本月8日突破1000萬例，而且過去連續11天通報單日新增10萬例。
最新的7天平均數據顯示，美國持續通報單日新增14萬4000多例確診、1120例死亡，也是全球之冠。
根據路透社分析，德州和加州是美國通報感染數最高的州，合計約210萬例，自疫情爆發以來約占美國病例總數的19%。
與2019冠狀病毒疾病相關的住院人數持續增加，昨天突破6萬9000例，美國總統當選人拜登（Joe Biden）首席顧問群強調必須控制疫情，警告地方醫療系統處於臨界點。
從人均病例數來看，中西部仍是疫情最嚴重的區域，北達科他、南達科他、威斯康辛、愛荷華及內布拉斯加是美國5個受影響最嚴重的州。
不僅各地疫情再起，伊利諾州也成為中西部新的疫情中心，本月13日通報新增1萬5433例創新高，是單日最多例的州，超過佛羅里達州7月創下的1萬5300例紀錄。
本週有多州重新實施限制措施，遏阻疫情在各地蔓延。北達科他是最新一個要求民眾在公共場所戴口罩的州，因為北達科他和其他39州本月單日新增病例都屢創新高。
民主黨籍內華達州州長西蘇拉克（Steve Sisolak）等多位州長敦促居民盡可能待在家中。西蘇拉克13日表示，他成為美國今年第5位通報確診染疫的州長。
華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）今天宣布對集會和商業活動實施大規模新措施，包括禁止餐廳和酒吧室內用餐，以及禁止1戶以上的民眾在室內聚會、室外集會限5人等，明天午夜起生效。
密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）今天宣布，密西根州將於18日起禁止餐廳室內用餐，以及禁止娛樂場所、音樂廳、電影院、體育館等所有活動，並禁止高中及大學面對面授課，為期3週。
根據路透社統計，全球累計5400多萬例確診，美國約占20%；全球共通報約131萬起死亡病例，美國約占19%。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1091116