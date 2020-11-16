▲ 裕隆日產「Nissan小戰神任務」不畏疫情持續培育產業種子

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「Nissan小戰神任務」現場特別展出 Nissan 知名跑車 370Z，並安排師生親臨專業試車跑道試乘 Nissan Sentra 及電動車款 Leaf、實地走訪車輛生產工廠及製程，更於「車之道體驗中心」近距離瞭解車輛焊接、鈑金與噴塗過程等車輛生產知識，活動當天所有師生親身接觸第一線汽車工業運作。活動最後每位參與師生皆獲頒「Nissan小戰神證書」，表揚學生成功完成任務。
持續投入資源辦理「Nissan小戰神任務」
裕隆日產汽車今年持續投入資源辦理「Nissan小戰神任務」，於 11 月 6 日及 11 月 13 日舉辦兩場「Nissan小戰神任務」，分別邀請台中市大新國民小學及大明國民小學六年級代表師生至裕隆日產汽車三義總公司，參與挑戰豐富有趣的特色關卡與體驗活動，近距離瞭解汽車產業和生產過程，並透過特殊且創新的「Nissan小戰神任務」活動，期待啟發參與學生成為汽車產業卓越且創新的未來小戰神。
裕隆日產自 2005 年起已舉辦共 10 屆「裕隆日產汽車創新風雲賞」競賽活動，繼 2018 年首次試辦創新規劃的「Nissan小戰神任務」，迄今持續邀請國小師生參與「Nissan小戰神任務」，致力汽車產業人才培育向下紮根。
邀請國小學生至裕隆日產汽車三義總公司，透過趣味闖關方式，體驗豐富特別且寓教於樂的企業參訪活動。活動當天參與學生精彩挑戰任務共 5 個關卡：「光榮加冕儀式」邀請所有學生整裝配戴 Nissan 小戰神專屬裝備，出發挑戰任務；「小戰神試乘關卡」讓學生親臨專業試車道試乘 Nissan Sentra 及電動車款 Leaf，親身體驗試車道測試項目及流程，並與 Nissan 知名跑車 370Z 紀念合影；「小戰神造車關卡」由專業導覽人員帶領學生走訪汽車生產線，實際觀察專業、科技、自動化的生產組裝及品質管理流程，瞭解每輛汽車如何從一片片鋼板逐步組裝完成並通過測試，最後成為能夠在道路上行駛的車輛；「小戰神車之道關卡」讓學生親手觸摸各種汽車鈑件、焊槍及塗漆，深入瞭解汽車的設計與構造，並感受先進科技的汽車 AR 體驗；「小戰神學堂關卡」以有獎徵答方式，鼓勵每位學生分享參與活動的心得與收穫。
過程中學生們熱烈參與闖關，最後每位師生皆順利完成任務，並獲頒「Nissan小戰神證書」。