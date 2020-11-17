NBA／雷霆送出保羅 名球評看好和布克率太陽重返季後賽
NBA／雷霆送出保羅 名球評看好和布克率太陽重返季後賽
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-17 10:30:17
雷霆送走兩大主力後衛進入重建期！雷霆今(17)日和太陽達成協議，送出35歲老將Chris Paul換來多名球員和選秀權，知名球評看好Paul和太陽「70分先生」Devin Booker搭檔將令人恐懼並會打進季後賽。
雷霆昨拿Dennis Schroder和衛冕軍湖人交換「聖堂射手」Danny Green、今年首輪第28順位的選秀籤，今天再交易Paul和Abdel Nader，換來太陽Ricky Rubio、Kelly Oubre Jr.、Ty Jerome、Jalen Lecque及2022年首輪選秀權，正式宣告重建開始。《ESPN》知名球評Marc J. Spears看好這起交易，「Booker是聯盟最具競爭力和激情的球員之一，他們倆搭檔的競爭力、籃球智商和天賦，不僅會讓太陽重返季後賽且令人懼怕。同時，Paul對於年輕球員來說，是個很棒的導師。」Paul上季在雷霆場均可得17.6分、6.7助攻，投籃命中率達49%，三分球也有37%，中距離和攔下都保持高效水準，並入選全明星賽、最佳陣容，身手依舊不凡。