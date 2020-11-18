美廉社不怕新冠！業績增6% 與LINE購物推「雙重集點」
美廉社不怕新冠！業績增6% 與LINE購物推「雙重集點」
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-18 18:20:20
不懼疫情衝擊，社區超市美廉社逆境成長，今年業績同店同期成長6％，目標展店800家，今（18）天下午舉辦了數位會員元年深耕共生計劃記者會，宣示將要跟LINE購物攜手合作，未來在消費上將做到雙重集點。
三商家購總經理邱光隆表示，從美廉社的消費軌跡看出，消費者選擇以非現金做為支付方式的意願提高，其中電子支付的占比更是占全營業額近二成，因此美廉社選擇跟LINE購物開啟首次合作計畫，未來不排除透過這樣的線上線下大數據交流，增進店內品項，亦或是開展電商，甚至是將美廉社產品上架電商平台。LINE購物線上有每月1200萬的不重複訪客，而美廉社會員也已超過200萬，為了讓雙邊消費者在線上線下的消費過程福利共享，開創了「多通路積點」商業模式，凡單一消費滿一百元就有兩邊品牌的雙重優惠，透過LINE購物導流的用戶，只要來美廉社消費，開啟LINE購物集點條碼，就可以獲得1%的LINE POINTS回饋，回饋無上限，如果同時是美廉社會員，也可累積美廉社點數，變成跨界雙邊累點活動。邱光隆提到，目前非現金支付佔比，累計到11月中已經來到20%，非現金的客戶消費單價也高出許多，至於會不會比照競業，推自家的電子錢包，邱提到目前傾向開放與所有支付合作，形成比較好的消費體驗，他認為這樣對消費者負擔比較輕，未來美廉社目標提高差異化，聚焦25%差異化，將從自有品牌、獨家品牌等下手。