NBA／哈登想去籃網 巴克利卻爆料：KD講過他們壞話
NBA／哈登想去籃網 巴克利卻爆料：KD講過他們壞話
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-17 11:13:47
火箭球星「大鬍子」James Harden傳出也想離開火箭，美國媒體進一步指出他想去籃網那樣能爭冠的球隊，不過前球星「惡漢」Charles Barkley爆料籃網球星Kevin Durant私下說過Harden的壞話，不知道他們該如何共存。
在「威少」Russell Westbrook傳出對火箭不滿，想離隊後，今天《休斯頓紀事報》記者Brian T. Smith爆料，Harden已經表態要離開休士頓，試圖透過交易加盟籃網，和昔日雷霆戰友Durant聯手。火箭明星後場面臨解散危機，Barkley在一旁看好戲，發推特爆料，我不知道假若Harden、KD和Kyrie Irving能否共存，但我知道在2月某一場慘敗後，KD在背後說他們兩人的壞話。」根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，Harden想去有爭冠實力的球隊，籃網和76人都是他屬意的球隊，若真的和Durant不合，也還有76人這個選項。