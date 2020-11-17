從《鬼滅之刃》看八家將！文化部籲珍惜民俗文化　網讚爆

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文化部表示，「相信大家都曾看過畫著臉譜、手拿羽扇或手銬的陣頭，在大街上充滿氣勢地踏著有力的步伐。伴隨鑼鼓、鞭炮聲連結起長長的出巡隊伍，莊嚴又熱鬧。也曾看過媒體報導或是坊間閒聊，將八家將戲稱為『8＋9』、甚至將其與青少年犯罪、違法鬧事等負面形象連結，形成對宮廟文化的刻板印象」。
文化部強調，「其實，八家將及官將首，都屬於民間傳統藝陣的一環，在神明出巡時，執行為神明開路、輔佐抓鬼的任務。需要經過長時間的訓練、培養，習得因應民間信仰而生的一套生活模式和技能，包括複雜的藝陣形式、臉譜、裝扮、步伐、儀式，以及許多禁忌、規則需要理解及內化。每個角色各司其職、踩穩步伐，透過這些儀式感強烈的陣勢，傳達傳統信仰的深沉意義，往往展現出強勁的力道，產生震懾人心的畫面和氛圍」。
文化部認為，「被標籤及污名化的八家將、官將首，都是臺灣民間重要的藝陣文化。從宮廟、祭典等民間信仰孕育而生，在古早的臺灣傳統社會中扮演安定人心、凝聚地方的關鍵角色。直到現在，仍是許多地方重要的生活重心，也是許多年輕人尋求歸屬感、建立自我價值的精神依歸」。
文化部最後呼籲，「當我們只看見宮廟、陣頭和社會案件的關聯，忽視背後的社會結構因素，一味將傳統藝陣文化擋在門外，損失的是看見不同文化的可能，更會錯失傳承珍貴技藝的機會。民俗藝陣文化需要大家一同守護。而最重要的，是拿掉偏見，看見其所蘊含的價值」。（編輯：倪浩軒）